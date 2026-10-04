Dos muertos en Cataluña a consecuencia de las lluvias torrenciales

Un coche destrozado por el temporal en Pineda de Mar (Barcelona). Quique Garcia | EFE

El episodio excepcional de lluvias torrenciales que afecta a Cataluña ha provocado la muerte de una persona en Tordera (Barcelona), según ha informado este domingo el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. El jefe de intervención de Bombers, Oriol Corbella, también ha informado este domingo de la muerte de una persona en Montornès (Barcelona), además de sumar una desaparición en Pineda de Mar.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado su «solidaridad y cariño» a los familiares y amigos de los dos fallecidos por el temporal en Cataluña, al tiempo que ha hecho un llamamiento a la «precaución» ante la situación «complicada» que están dejando las intensas lluvias.

«Las intensas lluvias nos están dejando una situación muy complicada en Cataluña, especialmente en zonas de Barcelona donde dos personas han fallecido a causa del temporal. Toda mi solidaridad y cariño para sus familias y amigos», ha compartido este domingo el presidente en su cuenta de X.

Sánchez también ha pedido evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones de los perfiles oficiales en emergencia, reiterando su agradecimiento «a todos los que están velando» por la seguridad.

En la mañana de este domingo se ha conocido que dos personas han fallecido a causa de las lluvias en los municipios de Tordera y Montornès, en la provincia de Barcelona. Además, los Bomberos han informado que hay «como mínimo» una persona desaparecida en la riera de Pineda en Pineda de Mar (Barcelona), donde se ha establecido un dispositivo de búsqueda.

La Generalitat de Cataluña ha levantado este domingo las restricciones de movilidad por el temporal de lluvias en las comarcas del Alt Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Vallès Occidental, Moianès, Osona (Barcelona), Ripollès (Girona), Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès y Tarragonès (Tarragona), aunque ha pedido «máxima precaución» y un último esfuerzo a la ciudadanía.

Según el gobierno autonómico, hay servicios pendientes y trabajo por hacer y, por tanto, no se recuperará una «normalidad real» pese a levantarse estas restricciones, por lo que se ha recordado que hay que evitar desplazamientos si no son necesarios.