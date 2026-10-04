Ramón Espinar, reconvertido en el azote de Pablo Iglesias e Irene Montero

Pablo Iglesias saluda a Ramón Espinar en una imagen de archivo GERARD JULIEN | REUTERS

Ramón Espinar alcanzó la primera línea de la política con apenas 29 años, cuando logró su acta de diputado en la Asamblea de Madrid por Podemos. Su padre, también Ramón Espinar, fue consejero del Gobierno regional de Joaquín Leguina. Falleció hace unas semanas, después de una larga enfermedad y con la sombra de la condena en el caso Bankia de las tarjetas black. Fue vicepresidente de Caja Madrid y acabó condenado a un año de prisión por gastar casi 180.000 euros de los fondos de la caja.

Tras su paso por Podemos, del que salió enfrentado con toda la cúpula, no ha cejado de enfrentarse a sus altos cargos por el asunto de su padre. Pablo Iglesias puso al dirigente socialista como ejemplo de «dar asco», según denunció Espinar entonces, a lo que le respondió: «Para haber sido compañeros y amigos, y saber que él está en fase avanzada de una enfermedad degenerativa terminal, no está mal. Qué error habernos puesto en manos de semejante pedazo de mierda».

Espinar tuvo esta misma semana con Montero una polémica a cuenta de la decisión del Gobierno de dividir en dos el decreto Maricarmen. La candidata de Podemos a las próximas generales ya había advertido de que su formación no iba a aceptar un «trágala».

La reacción de Ramón Espinar fue inmediata: «Todos sabemos que, si fuera ministra, [trocear el decreto] sería ‘histórico’ y [habría dicho que] ‘nos hemos dejado la piel’. Le da todo igual menos ella».