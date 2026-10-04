Podemos pide al Gobierno un decreto de vivienda cada mes y afirma que la gente «quiere soluciones, no elecciones»

Ione Belarra en una concentración a favor de Palestina. SERGIO PEREZ | EFE

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reiterado este domingo que la gente «no quiere elecciones», sino que quiere soluciones, ante la posibilidad de un adelanto de los comicios generales por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

A su vez, Belarra ha exigido al Gobierno que apruebe un nuevo real decreto ley en materia de vivienda que sea «ambicioso», con medidas como la expropiación de los fondos buitre, el cierre de los pisos turísticos o la bajada del alquiler por ley, y que, ante un posible nuevo rechazo por parte del Congreso, sea aprobado «cada mes».

«La gente no quiere elecciones, quiere soluciones, y lo que le estamos exigiendo al Gobierno de España es que traiga un real decreto ley ambicioso con la expropiación de los fondos buitre, con el cierre de los pisos turísticos, con la bajada del alquiler por ley y que, si no se aprueba en el parlamento, lo traiga cada mes», ha afirmado la diputada este domingo, en declaraciones a los medios antes de una manifestación por Palestina, celebrada en Madrid.

En la misma línea, ha criticado que el Ejecutivo anteponga sus intereses electorales por encima del derecho a la vivienda. «Nosotras no estamos ahí. Nosotras estamos escuchando a la gente y la gente lo ha dicho clarísimo: quieren soluciones», ha sentenciado.

Derechos humanos

En relación a los fondos buitre, Belarra les ha acusado de ser los mismos que están desahuciando personas en España y permitiendo la ocupación en Palestina. «Por mucho que el Gobierno de España haya levantado simbólicamente la bandera por el pueblo de Palestina, mantiene intactas todas las relaciones comerciales, económicas, y militares con el Estado terrorista de Israel», ha manifestado.

Finalmente, la secretaria general de Podemos ha exigido que se terminen «ya» las vulneraciones de derechos humanos en Ceuta, en el marco de la crisis migratoria que atraviesa la Ciudad Autónoma, sobre la que ha afirmado que se podría «haber resuelto el día siguiente en que se generó», trasladando «adecuadamente» a las personas a la Península, «dándoles un trato digno».

«¿Por qué no las tratamos como personas? ¿Por qué dependiendo del color de tu piel recibes un trato u otro? Pido que terminen ya las vulneraciones de derechos humanos», ha expresado.