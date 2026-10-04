Fátima Hamed Hossein: «Es peligroso creer que la ciudad fue abandonada»
MADRID / COLPISA
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La presidenta del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía se crio en una de las barriadas humildes de esta ciudad y fue ese contacto directo con la exclusión el que le impulsó a estudiar Derecho y tomar partido por los más vulnerables04 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Fátima Hamed Hossein, presidenta del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), que cuenta con tres escaños en la Asamblea de Ceuta, donde es vicepresidenta segunda, se crio en una de las barriadas humildes