Fátima Hamed Hossein: «Es peligroso creer que la ciudad fue abandonada»

Paula rosas MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

La candidata del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, Fátima Hamed, ha depositado su voto en las urnas de un colegio electoral de Ceuta.
La candidata del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, Fátima Hamed, ha depositado su voto en las urnas de un colegio electoral de Ceuta. Reduan | EFE

La presidenta del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía se crio en una de las barriadas humildes de esta ciudad y fue ese contacto directo con la exclusión el que le impulsó a estudiar Derecho y tomar partido por los más vulnerables

04 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Fátima Hamed Hossein, presidenta del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), que cuenta con tres escaños en la Asamblea de Ceuta, donde es vicepresidenta segunda, se crio en una de las barriadas humildes

Contenido exclusivo para suscriptores
Suscríbete para seguir leyendo
y acceder sin límites a todas las noticias Suscríbete