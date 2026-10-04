Los partidos de Sumar lanzarán el 17 de octubre su candidatura a las generales y desvelarán su cabeza de lista

Los ministros Mónica García y Ernest Urtasun, dos de los candidatos que más suenan para encabezar las listas del nuevo frente que impulsarán los partidos de Sumar Mariscal | EFE

Los partidos de Sumar han anunciado que el próximo 17 de octubre lanzarán oficialmente su candidatura a las próximas elecciones generales y desvelarán a su cabeza de lista, con independencia de que se convoquen o no comicios anticipados. Además, confirman que la marca para esos comicios será Frente Amplio. Así se ha acordado durante la cumbre que han celebrado este domingo los ministros y los partidos presentes en el Gobierno por la cuota minoritaria (Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y Comuns) ante la situación generada por el rechazo a los dos decretos de vivienda en el Congreso, que han llevado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a reflexionar sobre la posibilidad de adelantar elecciones.

Tras este encuentro han recalcado que las masivas e históricas movilizaciones de estos días exponen que «no hay legislatura sin vivienda». «Se convoquen elecciones o no, desde el Frente Amplio vamos a seguir trabajando para hacernos cargo de las demandas de la calle y proteger a todos aquellos para los que su casa no es una fuente de tranquilidad sino de inseguridad», han agregado fuentes del socio minoritario. Así, desgranan que el adelanto electoral es compentencia «exclusiva» de Sánchez y que están preparados para cualquier escenario. Por tanto, han reivindicado que son la izquierda que será imprescindible para revalidar el Ejecutivo y que el próximo 17 de octubre hacen un «llamamiento a la ciudadanía y a la sociedad civil a acudir al lanzamiento del Frente Amplio y su hoja de ruta». De esta forma, confirma la marca electoral que ya trascendió hace pocas fechas con la que irán a las urnas y organizarán un gran acto para mostrar a su referente electoral.

De momento los partidos de Sumar siguen sin anunciar quién será su candidato a las elecciones generales aunque ya pone fecha definitiva para resolver esa incógnita. En las quinielas internas suenan sobre todos los ministros y ha emergido recientemente el nombre de la titular de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, quien se ha afanado en frenar las especulaciones y recalcar que solo piensa en su condición de cabeza de lista en Madrid. Fuentes internas en Sumar han explicado a esta agencia que un sector del espacio la ve como una opción viable, pese a la complejidad que implica que haya sido designada como la candidata a las autonómicas de Madrid en el 2027. Otras voces subrayan que se lo que se ha puesto encima de la mesa es que encabece la lista por Madrid y haya un tándem con el ministro de Cultura Ernest Urtasun, que ha sonado también como referente electoral y al que sectores internos le ubican como número uno por Barcelona. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, es un perfil que gusta mucho dentro de los partidos pero se ha descartado para ser candidato en diversas ocasiones. Y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau también ha mostrado en las últimas semanas su disposición a sumar en primera línea si ayuda a vertebrar la candidatura.

El próximo paso inmediato de Sumar consistirá en mantener otro encuentro este lunes ampliado a sus aliados políticos y parlamentarios como Compromís, Chunta Aragonesista o Més per Mallorca. Tras esta cita, se prevé una comparecencia pública de dirigentes de este espacio. En paralelo, el espacio debe resolver su encaje con Podemos, condicionado por la distancia mantenida desde la ruptura del 2023. Frente a la propuesta de Ione Belarra de realizar unas primarias abiertas para medir el peso de cada organización, los partidos del Frente Amplio instan a la formación morada a aclarar primero si tienen voluntad de acordar una candidatura unitaria destinada a revalidar el Gobierno de coalición antes de entrar a debatir el método de elección del candidato.