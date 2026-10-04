El Gobierno y el PSOE trabajan en un posible adelanto electoral que Sánchez decidirá este lunes

Pedro Sánchez, durante el pleno del Congreso que votó los decretos en materia de vivienda. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

La suerte está echada. En cuestión de horas, Pedro Sánchez anunciará si, en contra de lo que había dicho siempre, adelanta las elecciones para intentar plantear un plebiscito en torno a la cuestión de la vivienda o si mantiene su intención de agotar la legislatura. En su entorno y en el PSOE ha ido ganando fuerza a lo largo del fin de semana la idea de que se inclinará por llamar a las urnas, pero anoche nadie se atrevía a asegurar que este lunes el presidente no fuera a dar la sorpresa. Hasta el último minuto ha guardado silencio y, pese a que en la Moncloa está todo listo para organizar con la máxima urgencia una declaración institucional del presidente, su agenda se ha mantenido tal y como estaba prevista la semana pasada, con una intervención a las 9.30 horas en la inauguración del Congreso de la Empresa Familiar y una reunión con la Ejecutiva del PSOE a las 11.00 horas.

Fuentes gubernamentales aseguran que el jefe del Ejecutivo está «muy enfadado» y que su actitud es la de quien está decidido a llevar hasta el final el pulso que, a su juicio, le ha echado la derecha no solo a él, sino a «la gente, que esperaba que el pasado viernes pudieran aprobarse los dos reales decretos» tumbados por el PP, Vox y Junts. Pero a todos los que han hablado con él, que han sido muchos, les ha transmitido que quería seguir pensando. Aunque se barajó el domingo 29 de noviembre como posible fecha electoral, Sánchez podría dejar la cita con las urnas para diciembre.

Hay un escenario que ha cobrado fuerza en las últimas horas. Si Sánchez aprueba este lunes los reales decretos leyes y a continuación firma el decreto de disolución de las Cortes, algo cuya viabilidad técnica, según la Moncloa, se ha consultado estos días con los servicios jurídicos, ya no sería el pleno del Congreso, sino la Diputación Permanente, la que decidiría sobre su convalidación. Y allí el bloque del sí (PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y Podemos, en representación del Grupo Mixto) superaría al del no (PP, Vox y Junts) por 35 votos a 34. Así, el PSOE llegaría a la campaña con las medidas en vigor y sin un goteo de desahucios del que el electorado también podría hacer responsable a su partido.

Aunque la mayor parte de los socialistas dan por hecho que no habrá un momento ni una bandera mejores para plantar cara a una derecha que supera con holgura la mayoría absoluta en las encuestas, no hay ninguna seguridad de que el beneficio vaya a ser para Sánchez. En el Gobierno, que no tiene sondeos propios hechos tras la caída de los decretos pero sí ha analizado los publicados y los últimos barómetros del CIS, confían en que la vivienda no solo despierte a una izquierda hasta ahora desencantada, sino que siembre alguna duda en el votante de centro que en estos años se ha decantado por la derecha y, si no lo atrae, al menos lo deje en la abstención.

El problema es que el espacio a la izquierda del PSOE sigue sin ordenarse. Si Sánchez disuelve este lunes, las coaliciones tendrán que registrarse como tarde el 16 de octubre, y Sumar y Podemos tendrían que correr mucho para concurrir juntos. De hecho, los partidos de Sumar en el Ejecutivo acordaron ayer presentar el Frente Amplio y a su líder en un acto el 17 de octubre, un día después de que venza ese plazo.

Por su parte, en un mensaje difundido por el Partido Popular, su vicesecretario general, Miguel Tellado, instó al presidente a «apretar el botón» y convocar los comicios sin demoras, ante su falta de apoyos parlamentarios.