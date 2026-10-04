El BNG está preparado para elecciones generales y confía en sacar más representación
ESPAÑA
Néstor Rego sostiene que su formación hizo «un bo traballo estes anos defendendo os intereses de Galicia e tamén defendendo políticas sociais e transformadoras no Congreso»04 oct 2026 . Actualizado a las 13:10 h.
El portavoz en el Congreso del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego, ha asegurado este domingo que su partido está «preparado» para unas elecciones generales independientemente de cuándo se convoquen y confía en que el trabajo realizado en los últimos años será refrendado con mayor representación.
«O BNG está preparado para calquera eventualidade», ha dicho en declaraciones a medios de comunicación en Santiago de Compostela, al margen de una manifestación por Palestina, donde ha señalado que no corresponde a su partido decir si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe adelantar las elecciones.
Si los comicios son «dentro de dous meses ou dentro de seis», Rego confía en que el partido «vai ter un magnífico resultado».
«Fixemos un bo traballo estes anos defendendo os intereses de Galicia e tamén defendendo políticas sociais e transformadoras no Congreso, medidas valentes para mellorar a calidade de vida e benestar de todos os galegos e galegas. Temos a absoluta convicción de que, no momento que se convoquen eleccións, ese traballo do BNG vai ser referendado con maior representación», ha dicho.
La gente pide «solucións», no «eleccións»
También ha valorado las «mobilizacións masivas» que hubo el sábado en todo el país por la vivienda, y ha asegurado que lo que reclama la gente «non son eleccións nin politiqueo, reclama solucións e isto é tamén o que reclama o BNG».
La formación nacionalista gallega cree que se pueden poner en marcha medidas «eficaces», como el control de precios de los alquileres e hipotecas y «sobre todo poñer vivenda ao dispor das persoas que a necesitan, impulsar a construción de vivenda pública, rehabilitación e medidas que coloquen as vivendas que hai baleiras no mercado».
En concreto, el diputado ha mencionado las 3.000 viviendas que tiene la Sareb en Galicia, de las cuales, «segundo os seus propios datos», 1.250 están en condiciones de ser habitadas. «Con todo, no canto de colocalas ao dispor da xente que as necesita, o que fan é intentar especular con elas, isto é absolutamente inaceptable», ha criticado.
El BNG denuncia esas «incoherencias» en el Gobierno del PSOE y Sumar «pero tamén a política absolutamente inaceptable do PP, que se pon ao lado dos especuladores votando en contra dos decretos», y cuando tiene competencias, como en Galicia, «non fai absolutamente nada por resolver o problema da vivenda».
«Por tanto, a declaración de (Alberto Núñez) Feijoo de que vai facer millóns de vivendas públicas non ten en absoluto ningunha credibilidade tendo en conta que aquí, durante anos, o balance de vivenda pública de Feijóo é practicamente cero», ha sentenciado.