Las 350 migrantes que huyen de la violencia y viven entre ratas en Ceuta

Una chica de 25 años besa a su hija en un centro de atención al migrante. Pedro Nunes | REUTERS

Ferdaus se acaricia la ya prominente barriga que se adivina bajo su túnica negra y confiesa que aún no sabe si será niño o niña. El pasado 31 de julio, el segundo día de la avalancha en la que más de 80.000 migrantes entraron en Ceuta, se echó al agua embarazada de cuatro meses, consciente del peligro que corría, pero huyendo de una amenaza mayor, asegura: «Mi marido es muy violento, y yo no quería que mi hijo se criara con él. No tenía adonde ir. Vi la oportunidad y no lo pensé, cerré la puerta de mi casa y me fui para la frontera». Ahora, malvive con otras 350 mujeres y niños, algunos de tan solo tres años, en una carpa junto a la mezquita de Sidi Embarek de la ciudad autónoma, con quienes comparte dos baños químicos y donde se alimenta gracias a la solidaridad de los vecinos.

El campamento está al límite de aforo. Maletas y bolsas del Mercadona amontonadas entre los camastros sirven para guardar las pocas pertenencias que trajeron o que han recibido de donativos. De aquí y de allí asoman un Mickey Mouse o un oso de peluche, y la ropita colgada precariamente de cuerdas entre los postes de la carpa recuerda que aquí están viviendo 60 niños.

Saida estaba viuda, con cuatro hijos y sin trabajo. Uno de ellos, Malek, asoma bajo una manta adormilado por la fiebre. «Debe de ser un virus, pero aquí al menos pudimos ir al médico y nos dieron medicinas». Fathi cobraba el equivalente a 200 euros al mes trabajando de basurera en Castillejos y pagaba 150 de alquiler: «Tenía que mendigarle a mis vecinos para poder alimentar a mis hijos. Después de dos semanas de darles pan duro, ya no pude más». Jayed se echó al agua con Suleiman de 12 años y Rayan, de 10, agarrado a su espalda.

Violencia sexual

Otras están peor. En un callejón fuera de la carpa, en una diminuta parcela pegada al cementerio musulmán de la ciudad, Hajjar, su hijo Anás, de tres años, y su madre, Hafida, duermen en unas tiendas de campaña que, desde el muro bajo que las separa del tráfico y en el que se amontona una montaña de basura, parecen setas brotadas con la lluvia. «Hemos tenido que defendernos de ratas, que vienen por la noche, y un día pasaron unos hombres borrachos que quisieron meterse aquí», denuncia la joven.

La desprotección en la que se encuentran estas mujeres se refleja en un número que preocupa en la ciudad: los juzgados han abierto 37 procedimientos por agresiones sexuales desde la entrada masiva del verano. Son 39 víctimas en total, 14 de ellas niñas, y un varón. La última, una chica de 17 años a la que la policía tuvo que reanimar tras ser agredida este sábado en la playa del Trampolín, donde se hacinan más de 3.000 migrantes. En España se reportan diariamente 64 delitos sexuales, según datos del Ministerio del Interior.

Su hijo, Abdellah Mustafa, es el presidente de la asociación de vecinos del barrio y el responsable de que todas estas mujeres tengan un techo. «A los pocos días de que llegaran, vio a una niña por la calle rodeada de cinco hombres que querían violarla. Se enfrentó a ellos, y eso que iba en patinete, pero tiene muchos pantalones», dice Karima, orgullosa. Algunas, cuenta, están divorciadas, han sido abandonadas o son madres solteras, y cargan con ellas un estigma. En Marruecos, fuera de las grandes ciudades que el régimen muestra como escaparate de modernidad, sigue reinando un conservadurismo que oprime a muchas mujeres.

Dos jueces, tres fiscales y 15 abogados, como refuerzo judicial para la ciudad

Redacción / agencias

Dos meses después de la entrada masiva en Ceuta de personas procedentes de Marruecos, los juzgados de la ciudad autónoma se vieron reforzados poco a poco con la incorporación de dos jueces, tres fiscales y un total de 15 nuevos abogados de oficio, además de haber adoptado prolongaciones de jornada, entre otras medidas.

El apoyo a las instancias judiciales de la ciudad autónoma se concretó, además, en la integración de tres funcionarios para guardias, dos letrados de la Administración de la Justicia (LAJ), tres funcionarios de auxilio, otros tres de tramitación y un nuevo trabajador de gestión procesal, según datos facilitados por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Asimismo, también llegaron dos nuevos funcionarios para tareas de tramitación del Instituto de Medicina Legal y un nuevo forense, de acuerdo a los datos aportados por las mismas fuentes. Igualmente, se incorporaron profesionales desplazados desde los institutos de medicina legal de Cáceres, Valladolid y Salamanca, junto con personal de apoyo del departamento que dirige Félix Bolaños.

El equipo de medicina legal y forense de Ceuta pasó además de siete profesionales al inicio de la emergencia a 19.