Tres detenidos por tirotear a dos guardias civiles en una operación antidroga en Tarrasa

Un agente de la Guardia Civil en una imagen de archivo GUARDIA CIVIL

Dos agentes de la Guardia Civil resultaron heridos en la noche del jueves en Tarrasa (Barcelona) tras recibir varios disparos de bala por parte de una banda de teloneros, como se conoce a los asaltantes de camiones que actúan en las autopistas. Ambos estaban de servicio cuando detectaron en la Puerta de Barcelona, un área de servicio de la AP-7, un vehículo que «les infundió sospechas». Al acercarse para identificarlos, estos se dieron a la fuga intentando arrollarlos. El vehículo fue localizado más tarde en el barrio de Can Parellada de la localidad barcelonesa. En esta ocasión, los funcionarios del instituto armado, integrantes de la comandancia de Sant Andreu de la Barca, fueron recibidos a tiros, lo que los obligó a hacer uso de sus armas reglamentarias para repeler la agresión. En un vídeo difundido en redes, se observa a los guardias civiles de paisano apuntando con sus pistolas a un hombre, al grito de «Guardia Civil», y pidiéndole después que suelte el arma. En ese momento, aparece otro que abre fuego contra ellos. Uno es alcanzado por cuatro disparos y, ya en el suelo, su agresor le asesta un golpe de culata, mientras le grita que muestre su placa. «Ya está, déjalo», le dice otro. Ambos agentes fueron evacuados a centros hospitalarios de la zona, aunque sus vidas no corren peligro.

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De madrugada, los Mossos detuvieron a tres personas relacionadas con los hechos. Efectivos del Grupo Especial de Intervención (GEI), una unidad de élite de la policía catalana, asaltaron un local de la calle Europa de Tarrasa. Entre los detenidos figura un hombre que habría participado en el tiroteo. El sindicato Jucil condenó el ataque: «Han estado a punto de matar a dos compañeros»; y denunció el «continuo deterioro de la seguridad y la pérdida del principio de autoridad» tras la tragedia de Barbate en el 2024 y la muerte de dos agentes en Huelva hace unos meses.