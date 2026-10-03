El PNV dice que «todo suena a adelanto electoral» y el ministro Bolaños admite que «hay que darle una pensada» a la opción de anticipar los comicios

El ministro de la Presidencia, Félix Bolañós, durante la sesión plenaria que debatió los decretos de vivienda. Jesús Hellín | EUROPAPRESS

El PNV cree que, tras el pleno de este viernes en el Congreso en el que se tumbaron los dos decretos de Vivienda, «todo suena a adelanto electoral, a ponerse en la trinchera, y apedrear a quien no piensa como tú, acusándole de zurdo o de capitalista o rentista, cuando la solución está en el centro». El representante de los nacionalistas vascos, Jonathan Moreno. Un posible adelanto electoral por el que también le preguntaron en la noche del viernes al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del Gobierno, Félix Bolaños, durante una entrevista en el programa Malas Lenguas Noche de La 1. «Hay que darle una pensada», admitió el dirigente socialista, que luego no quiso concretar si Sánchez convocará o no elecciones, tras el fracaso de los decretos de vivienda.

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha emplazado este sábado al PSOE a sentarse a negociar su propuesta de decreto en materia de vivienda para intentar encauzar el debate hacia un acuerdo: «Depende de ellos». Así lo ha afirmado en declaraciones a RAC1, después de que ayer viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abriera un periodo de análisis y reflexión para decidir si adelanta o no las elecciones generales tras ver cómo el Congreso rechazaba -con los votos de PP, Vox y Junts- convalidar sus decretos sobre vivienda.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha asegurado este sábado que su partido «siempre está sentado a una mesa dispuesto a negociar», aunque ha puesto en duda que esa sea también la actitud de Junts con los decretos de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez que el Congreso rechazó ayer.

El principal socio de los socialistas en el Gobierno de Pedro Sánchez, Sumar, ha convocado para este domingo una reunión en la que analizar la situación de la vivienda en un ambiente de posible adelanto electoral y con la incógnita aún de quién será su cabeza de lista, aunque algunos sectores están planteando como opción a la ministra de Sanidad, Mónica García. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, otro de los candidatables en la formación de Yolanda Díaz, fue quien anunció la reunión de este domingo, que llega después de que el Congreso rechazara el viernes los dos reales decretos leyes del Gobierno sobre vivienda y un día después de las manifestaciones convocadas este sábado para exigir soluciones.

Bustinduy es la figura que genera más consenso entre todos los partidos del espacio Sumar como hipotético cabeza de cartel tras la renuncia de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, a repetir en listas. Pero el ministro ha descartado en reiteradas ocasiones esta posibilidad, aunque ha afirmado que colaborará de alguna u otra forma.

Dentro de esas quinielas electorales también ha emergido el nombre del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que al igual que García dijo que no iba a entrar en la dinámica de autodescartase y se ha limitado a decir que empujará la candidatura junto al resto de ministros y dirigentes.

Fuentes del ámbito de los partidos de Sumar recalcan que el nombre de Urtasun también ha sonado pero consideran que su preferencia es encabezar la lista por Barcelona. En cualquier caso, ven normal que el debate sobre el candidato se dirija hacia los ministros, dado que son el rostro de las políticas que impulsa Sumar durante la legislatura.

Otro perfil que ha surgido es el de la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, a quien hace unos meses se le sondeó sobre si quería ser candidata y respondió que no. No obstante, ahora ha elevado su proyección pública y ha dicho que está dispuesta a la primera línea política si ayuda a conformar un frente amplio de izquierdas a las generales, pero dejando constancia que actualmente no era «candidata de nada».

Por su parte, el portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, ha declarado este sábado que «no merece la pena una legislatura incapaz de sacar adelante medidas» para proteger el derecho a la vivienda, y en tal caso «es necesario que el pueblo tome la palabra» y que «la indignación que ya está llenando las calles se note también en las urnas».