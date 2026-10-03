Un «mini huracán» pone en alerta a Cataluña, que restringe la movilidad

Un hombre y su perro corren a refugiarse de la lluvia. Alejandro Garcia | EFE

El temporal en Cataluña provocó ayer que Protección Civil activara el máximo nivel de alerta (seis sobre seis) en un total de 20 comarcas del litoral y el prelitoral de Barcelona, Tarragona y Gerona, ante la posible llegada de un «mini huracán mediterráneo» —en palabras del presidente catalán, Salvador Illa—, acompañado de «rachas muy fuertes de viento, mangas y tornados».

Una «situación meteorológica muy compleja» según el dirigente socialista, que dijo que «no es una broma» y pidió extremar las precauciones ante este «episodio excepcional».

En algunos puntos de esta comunidad autónoma, se pronostican precipitaciones que podrían superar los 200 litros por metro cuadrado en 24 horas, según las previsiones de Aemet y Meteocat, que contemplan que las lluvias puedan llegar a dejar hasta 40 litros por metro cuadrado en media hora. A primera hora de la tarde de ayer, la Generalitat envió un mensaje ES-Alert en el que pidió a la población de las áreas afectadas que no saliera de casa entre las 20.00 horas del sábado y las 14.00 del domingo, y que evitara los desplazamientos. Por su parte, Illa reclamó la «máxima prudencia y responsabilidad» ante una situación «excepcional», cuyo impacto máximo se preveía hacia la medianoche pasada.

El temporal se dejó notar ya por la tarde en el aeropuerto de El Prat en forma de retrasos y cancelaciones de vuelos, y también en la red ferroviaria, obligando a Renfe y FGC a suspender la mayoría de sus líneas de cercanías. En Barcelona ciudad, el metro canceló el servicio nocturno.