Fátima Hamed Hossein, presidenta del MDyC ceutí: «La gente tiene la sensación de que Ceuta ha sido abandonada y eso es muy peligroso»
MADRID / LA VOZ
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La primera musulmana que lidera un partido en España, denuncia que su ciudad se ha convertido en «arma arrojadiza» en un clima preelectoral04 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Fátima Hamed Hossein, presidenta del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, que cuenta con tres escaños en la Asamblea de Ceuta, donde es vicepresidenta segunda, se crio en una de las barriadas humildes de