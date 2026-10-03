Fátima Hamed Hossein, presidenta del MDyC ceutí: «La gente tiene la sensación de que Ceuta ha sido abandonada y eso es muy peligroso»

La candidata del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, Fátima Hamed, ha depositado su voto en las urnas de un colegio electoral de Ceuta. Reduan | EFE

Fátima Hamed Hossein, presidenta del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, que cuenta con tres escaños en la Asamblea de Ceuta, donde es vicepresidenta segunda, se crio en una de las barriadas humildes de