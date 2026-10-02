Una ex alto cargo del Parlamento catalán denuncia tras ser cesada el acoso de la secretaria general

Imagen de archivo del Parlamento catalán David Zorrakino | EUROPAPRESS

La hasta ahora directora de Gobierno Interior del Parlamento de Cataluña, Anna Torné, presentó este viernes un escrito de denuncia ante la Mesa de la cámara catalana por «acoso» laboral sufrido en los últimos meses, hasta su cese fulminante, que le fue comunicado este jueves pese a estar de baja médica.

En su denuncia, Torné solicita la activación del protocolo ante situaciones de acoso psicológico en la administración parlamentaria, al sentirse víctima de un «cuestionamiento constante, desautorización, limitación y apartamiento» de sus funciones, así como de un trato «humillante y despectivo» por parte de la actual secretaria general del Parlamento, Clara Marsan.

Torné, una funcionaria de carrera que trabajó en los departamentos de recursos humanos de la Universitat Politècnica de Catalunya y la Universitat Pompeu Fabra, ganó por concurso la plaza de jefa del departamento de recursos humanos del Parlamento en abril del 2022, en pleno conflicto interno por las polémicas primas de jubilación para funcionarios de la cámara, posteriormente eliminadas.

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El pasado mes de mayo, Torné ganó el proceso de selección para cubrir el cargo de dirección de Gobierno Interior del Parlamento —una responsabilidad de máxima importancia para la plantilla de la cámara catalana ya que le corresponde la gestión y el control en materia de personal—, un puesto que llevaba cuatro años vacante y al que también optaba Ferran Domínguez, que había sido su último titular.

La elección de Torné no estuvo exenta de tensiones y, apenas dos semanas después, la Mesa del Parlamento relevó de manera fulminante al entonces secretario general de la cámara, Albert Capelleras, que según las fuentes consultadas jugó un papel relevante en ese proceso de selección y que fue reemplazado precisamente por Clara Marsan.

Acoso psicológico «progresivo»

En la primera reunión que mantuvo con la nueva secretaria general, Torné ya percibió un «trato despectivo» por parte de Marsan, por lo que trasladó su «preocupación» al presidente del Parlamento, Josep Rull. Según Torné, el «acoso psicológico» se fue agravando «progresivamente»: no podía mantener reuniones con Marsan, no obtenía respuesta a temas de gestión, no la convocaban a reuniones de su área, era «desautorizada» y veía alterado el calendario en procesos de selección, entre otras maniobras para apartarla.

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El cese de Torné, a propuesta de Marsan, se materializó este jueves de manera atípica, en una reunión de la Mesa convocada para admitir a trámite resoluciones del debate de política general, según Efe.

En su escrito, Torné explica que este jueves, mientras estaba preparando esta denuncia junto a su abogado, recibió la notificación electrónica de su cese: «Me encuentro actualmente en situación de baja médica y, pese a la trascendencia de esta decisión, no he recibido ninguna comunicación personal ni llamada para informarme», afirma. Subraya que nadie le dio la «oportunidad» de exponer su versión ni sus consideraciones antes de que Clara Marsan presentara ante la Mesa el informe para justificar su destitución.