Comienzan las movilizaciones por la vivienda con protestas en toda España

Manifestantes en la protesta convocada para este sábado en Madrid por el Sindicato de Inquilinas Daniel Gonzalez | EFE

Desde primera hora de la mañana, miles de manifestantes a lo largo de todo el país han comenzado a articularse para tomar las calles de más de una veintena de ciudades. La exigencia es una y retumba al unísono: soluciones inmediatas frente a la asfixia del acceso a la vivienda y el descontrol de los alquileres. Amenazan, además, con la huelga general si las medidas que exigen no llegan pronto. Un aviso que coge aún más fuerza este sábado después de que el Congreso tumbase los dos reales decretos que el Consejo de Ministros aprobó a principios de esta semana.

Valencia era la primera ciudad en la que comenzaba estas movilizaciones, seguida de Madrid -que previsiblemente será la más multitudinaria. En la capital, el Sindicato de Inquilinas, que ha liderado desde que se produjo el desahucio de Maricarmen las protestas, articuló la manifestación a través de cuatro columnas que acabarán en la plaza de Cibeles.

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Garamendi respeta las protestas por la vivienda pero actuaría si hay paro general

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha mostrado este sábado su respeto a las protestas por la vivienda que se suceden en España, pero ha adelantado que actuaría en el caso de que se convoque una huelga general tras el rechazo a los dos decretos en el Congreso porque eso sería «ilegal».

En declaraciones a la prensa tras su participación en O Grove en una de las mesas del Foro La Toja, preguntado por la posibilidad de un paro, aunque por ahora no haya convocatoria formal, ha dejado caer un «vamos a ver» unido al aviso de que «en caso de que fuera así, lógicamente pues nosotros tendremos que acudir donde tengamos que acudir» ante las cosas, ha dicho, que «no son legales».

Que la ciudadanía pueda manifestarse, opinar y hacer lo que crea es algo normal porque lógicamente ahí está la democracia, ha defendido, pero ha distinguido este hecho de otro hipotético escenario, el de que «invadamos los derechos de los demás».

Ha subrayado Garamendi que concuerda con el diagnóstico de que hay un problema real en España, una crisis habitacional, pero una huelga total si finalmente se planteara tendría reacción inmediata porque las interrupciones de la actividad normal tienen legitimidad y son legales cuando intentan resolver un conflicto laboral y no es este el caso, ha observado.

«Nadie puede evadirse de que (la vivienda) es un problema real que hay en España», ha dicho, pero tampoco proceder como no se debe, ha remarcado al destacar que un hecho así afectaría a la economía de las empresas.

Los problemas complejos, ha proseguido, no se remedian además con «soluciones fáciles» y en este sentido ha criticado también que para «arreglar esto» se haya planteado la vía de ir «invadiendo la parte privada, que es un gran derecho también».

«Esto no es serio», ha argumentado, y aparte se ha preguntado qué ha pasado en los ocho años que lleva el Gobierno de Pedro Sánchez con «tantas miles de viviendas que se había prometido que se iban a hacer públicas, porque el dinero público está para eso, para gestionar este tema».