Zapatero amenaza con impugnar al perito de sus joyas

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante su comparecencia en el Senado en la comisión de investigación sobre Plus Ultra CHEMA MOYA / EFE

Víctor Moreno Catena, abogado del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra, señaló este viernes que «probablemente» impugnará la decisión del juez instructor, José Luis Calama, de rechazar la recusación a la joyería Yanes, la segunda encargada de tasar las piezas intervenidas en el despacho del exlíder socialista.

Moreno Catena hizo estas declaraciones durante la inauguración de la quinta edición de un curso de derecho procesal en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Murcia, al ser preguntado por el siguiente paso en la defensa del expresidente. «La intervención del abogado en un procedimiento penal viene siempre a demanda de la iniciativa normalmente del juez, o de la policía, o de la Fiscalía», explicó, antes de señalar que se trata de «una actitud normalmente reactiva» y que «no queda otra más que esperar». «Se han ido dando pasos y seguiremos dando pasos en defensa de quien considero, desde mi papel, desde mi posición y desde mi convicción, inocente», aseveró.

Leer más: Anticorrupción pide que Zapatero vuelva a declarar como imputado ahora por los 200.000 euros de sus gestiones en Bolivia

El abogado explicó que planteó la recusación —inadmitida por el juez— porque el director de la joyería Yanes «ha manifestado una opinión en un programa de televisión» y «ha adelantado además una cifra en el valor de esos bienes», en referencia a sus declaraciones en La Sexta. A su juicio, eso podría afectar a su «imparcialidad objetiva».