Vota y opina: ¿Crees que Sánchez debe convocar elecciones tras no salir adelante ninguno de los dos decretos sobre vivienda?
REDACCIÓN
ESPAÑA
La negativa de Junts a apoyar ambos textos ha condenado su convalidación este viernes en el Congreso02 oct 2026 . Actualizado a las 15:53 h.
Como ya había anunciado este jueves la formación, Junts —que se posicionaba como un actor clave para el fututo de los dos decretos sobre vivienda— no apoyó en la votación en el Congreso ninguno de los dos textos. El partido nacionalista entregó este viernes, mismo día del sufragio, un borrador alternativo. Su negativa, junto a las de PP, Vox y UPN, derogó la primera propuesta del Gobierno. Todos ellos, además, sentenciaron también el segundo, al que también dieron su «no» PNV y Coalición Canaria. El fracaso de las medidas podría llevar a Sánchez a convocar elecciones, con el 29 de noviembre como la primera fecha disponible para ello. ¿Crees que el presidente del Gobierno debería hacerlo?
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