Vota y opina: ¿Crees que Sánchez debe convocar elecciones ya si no saca adelante ninguno de los dos decretos de la vivienda?
REDACCIÓN
ESPAÑA
El presidente del Gobierno se enfrenta este viernes en el Congreso a la negativa de Junts a aprobar ambas medidas02 oct 2026 . Actualizado a las 10:32 h.
El Pleno del Congreso votará este viernes los dos decretos ley sobre vivienda aprobados por el Consejo de Ministros. Sin embargo, y salvo cambio de guion, las medidas no saldrán adelante después de que Junts anunciase su voto en contra. La formación independentista ha instado al Gobierno a retirar ambos textos y presentar uno nuevo que se ajuste a sus exigencias.
El rechazo de Junts aboca al fracaso las medidas del llamado decreto Maricarmen, pese a que Podemos, PNV y Coalición Canaria confirmaron este jueves su apoyo al primero de los paquetes. Si finalmente decaen los decretos, ¿crees que Pedro Sánchez debería convocar elecciones?
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