El rey irá a Ceuta por primera vez el 13 de octubre y Sánchez no le acompañará

El rey Felipe VI, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en O Grove (Pontevedra) durante la inauguración de la VIII edición del Foro La Toja. LAVANDEIRA JR / EFE

Los reyes don Felipe y doña Letizia visitarán Ceuta y Melilla los próximos 13 y 14 de octubre, cumpliendo así el compromiso que el monarca asumió con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en la reunión que ambos mantuvieron en el Palacio de Marivent, en Mallorca, tras la entrada masiva de cerca de 80.000 inmigrantes en la ciudad autónoma los días 30 y 31 de julio. La Zarzuela informó de la visita precisando que «ha sido consensuada por el Gobierno y la Casa Real» y señalando que «en los próximos días se dará a conocer la agenda que desarrollarán en las dos ciudades autónomas».

El rey se mostró este jueves ilusionado con este viaje, que será el primero que realizará a las ciudades autónomas desde que llegó al trono. Preguntado sobre si le hacía ilusión ese viaje, Felipe VI respondió afirmativamente: «Como siempre». El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no viajará junto a los reyes. En el Ejecutivo alegan que Sánchez no suele acompañar a los monarcas en sus viajes oficiales y será el ministro de jornada el que acompañará a los reyes durante el recorrido que realicen en su visita.

Sánchez, sin embargo, sí acompañó a los reyes en la visita que hicieron a Paiporta (Valencia) en el 2024, tras la riada que asoló la Comunidad Valenciana.

Felipe VI había manifestado su deseo de visitar Ceuta y Melilla, como hizo su padre, el rey emérito Juan Carlos I, acompañado de la reina Sofía, el 6 y 7 de noviembre del 2007, en el único precedente en democracia de que un jefe de Estado visite las ciudades autónomas. El viaje se realizará dos días después de la fiesta nacional, el próximo 12 de octubre.

«Argumentos suficientes»

El propio Pedro Sánchez anunció, tras visitar Ceuta el día siguiente a la entrada masiva de inmigrantes, que los reyes viajarían a las dos ciudades, asegurando que había «argumentos y razones más que suficientes» para que el monarca se desplazara a Ceuta y que el viaje se realizaría cuando se dieran «las condiciones para ello».

El rey se mantuvo en contacto permanente con el presidente de Ceuta desde el primer momento y el 1 de agosto la Casa Real emitió un inusual comunicado en el que el monarca afirmaba que «el Estado debe velar por su seguridad y por evitar que estos hechos —que, además, se han traducido en una triste y trágica pérdida de decenas de vidas— vuelvan a repetirse». Don Felipe confesó entonces su «gran preocupación e indignación» por lo sucedido y pidió «adoptar todas aquellas medidas que transmitan de forma unida, clara y determinante a las poblaciones de Ceuta y Melilla el apoyo y cariño del resto de España». Durante la visita de Estado del presidente de Francia, Emmanuel Macron, Felipe VI calificó de «inaceptable» lo que consideró «una violación de una frontera europea»