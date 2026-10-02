El fracaso de los decretos de vivienda podría llevar a Sánchez a convocar elecciones

J.J. Guillén | EFE

La decisión de Junts de votar en contra del decreto sobre vivienda presentado por el Gobierno ha agitado la posibilidad de una convocatoria de elecciones, incluso entre dirigentes del PSOE. Los socialistas consideran que, si el Gobierno fracasa hoy por duplicado en el Congreso, la situación puede ser peor para el Ejecutivo si se consuma la reiterada afirmación de Pedro Sánchez de llevar la legislatura hasta el final, a mediados del 2027. Por el contrario, consideran que convocar elecciones de inmediato serviría para tomar la bandera de la vivienda en la campaña electoral frente a una derecha que impide los beneficios para quienes viven del alquiler y ven cómo la renta que pagan sube sin freno. El discurso contra los fondos buitre sería también una parte importante de la campaña electoral socialista, que se celebraría bajo el impacto del desahucio de Maricarmen, una mujer 87 años que llevaba 70 residiendo en su piso y que finalmente logró paralizar el lanzamiento tras un acuerdo con el propietario que le permitió regresar a su vivienda.

También se capitalizaría, de convocar elecciones inmediatas, la acampada en la Puerta de Sol en Madrid y las que se han generado en otras ciudades españolas, que previsiblemente se volcarían en contra de los partidos que votan en contra de los decretos de vivienda.

La crisis de la vivienda es, según todos los últimos sondeos, la mayor preocupación de los españoles. Y esa circunstancia hace que muchos socialistas vean una ventana de oportunidad convocando de inmediato y culpando al PP, Vox y Junts de impedir medidas que pueden paliar las consecuencias de esa crisis.

En caso de que Sánchez optara por llamar a las urnas tras la votación de este viernes, la primera fecha disponible sería la del 29 de noviembre, teniendo en cuenta que deben transcurrir 54 días desde el momento en el que se convocan los comicios y la celebración de las elecciones.

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Para votar en esa fecha, Sánchez tendría que convocar un Consejo de Ministros extraordinario el lunes, publicar la convocatoria en el BOE el martes y fijar las elecciones para 54 días después, es decir, el 29 de noviembre.

En caso de que esa fuera la decisión del presidente del Gobierno, si son el 29 de noviembre, las candidaturas deberían presentarse entre el 21 y el 26 de octubre, siendo proclamadas las listas el 2 de noviembre. La campaña electoral arrancaría el viernes 13 de noviembre. Serían 15 días de campaña y, tras la jornada de reflexión el 28 de noviembre, se votaría el domingo 29.

Nadie en el PSOE se ha pronunciado públicamente en este sentido, pero dirigentes el partido creen que Sánchez podría dar ese golpe de efecto, aprovechando la oportunidad. Fuentes del partido ni confirman ni desmienten que Sánchez esté sopesando un adelanto y estiman que primero debe celebrarse el debate de hoy y luego la votación, de manera que todos los partidos se retraten. Será entonces cuando, en función de la reacción en la calle a un fracaso de los dos decretos, se analizaría la decisión mas conveniente.

Los partidos de Sumar se reúnen el domingo

Los partidos de Sumar, el ala minoritaria del Ejecutivo, se reunirán este domingo para analizar la situación política y tomar decisiones para estar preparados ante cualquier escenario, incluido la posibilidad de adelanto electoral. Por su parte, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ya ha reclamado que se acelere la elección de candidato y la marca de la candidatura del socio minoritario para las elecciones generales, en previsión de que pudiera activarse la opción de los comicios anticipados. Mientras, la coportavoz de los Comuns, Aina Vidal, ha agregado que están listos si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, activa la opción de los comicios adelantados.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha sido el primero en revelar este encuentro que han confirmado diversas fuentes de los partidos que congregan al socio minoritario. De hecho, indican a Europa Press que a lo largo del fin de semana se van a suceder los contactos y reuniones entre Movimiento Sumar, IU, Comuns y Más Madrid, si bien la más relevante será el domingo que califican de «trascendental». «La convocatoria de elecciones es una decisión que toma el presidente. Desde luego nosotros a la izquierda vamos a estar preparados para cualquier escenario, pero el orden lo tenemos bien claro», ha señalado Bustinduy en una entrevista en La Hora de La 1 de TVE. En este sentido, ha asegurado que estarán «listos para lo que sea», aunque ha insistido en que su prioridad inmediata pasa por la votación de los decretos de vivienda en el Congreso, una vez que Junts ha expresado su rechazo a ambos textos y que ha despertado las especulaciones sobre la hipótesis de comicios adelantados.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, en el pleno en el que se debaten y votan los decretos del Gobierno en el Congreso J.J. Guillén | EFE

El PP celebra un hipotético adelanto electoral

El Partido Popular celebra que hubiera un adelanto electoral si los decretos sobre vivienda no salen adelante este viernes en el Congreso, según han indicado a EFE fuentes de la formación, que aseguran que están preparados para ir a elecciones de inmediato. Las citadas fuentes han indicado que están encantados de que la actual legislatura acabe cuanto antes, ante la hipótesis de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez convoque elecciones a finales de noviembre. En el partido liderado por Alberto Núñez Feijoo, que también votará no a los dos decretos este viernes en el Congreso, siguen insistiendo que el presidente del Gobierno debe disolver las Cortes de inmediato.