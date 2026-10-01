Feijoo denuncia que el Gobierno español es el único que vota en la UE en contra del reglamento de retornos con Ceuta «aún invadida»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, atiende a la prensa en los pasillos del Congreso. SERGIO PEREZ / EFE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, denunció que el Gobierno de Pedro Sánchez haya sido el único que ha votado en contra del reglamento de retornos de la Unión Europea cuando Ceuta sigue «todavía invadida», tras la entrada masiva de alrededor de 80.000 migrantes irregulares a finales de julio. Este jueves, los Veintisiete dieron luz verde definitiva a la controvertida reforma, que endurece la política de retornos de la Unión Europea y consolida la externalización de los centros de deportación en terceros países, adonde trasladar a los migrantes sin derecho a asilo mientras se completa su expulsión de la UE.

Feijoo aseguró que Europa «avanza para que quien no tiene derecho a permanecer pueda ser retornado» y criticó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya votado en contra «con Ceuta todavía invadida».

«Irresponsabilidad reincidente»

«Ha sido el único», censuró, para añadir que el presidente del Gobierno «sigue negándose a hacer lo que España necesita y Europa exige». En un mensaje en la red social X, Feijoo afirmó que «queda claro que el problema no es la falta de instrumentos». «Es una irresponsabilidad reincidente», aseveró.

En parecidos términos se expresó la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, que destacó que todos los ministros de Interior de la Unión Europea votaron este jueves el reglamento de retornos para que «quien no tiene derecho a quedarse en la UE, se marche».

De la misma manera, Ezcurra explicó que ese reglamento permite que «quien sea un peligro tenga vetada la entrada para siempre». «El único que ha votado en contra es Marlaska», manifestó, en referencia al ministro del Interior, Grande-Marlaska.