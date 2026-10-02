Feijoo reta a Sánchez a fijar fecha electoral si cree tener la «coartada» de vivienda: «¡Adelante!»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, en el pleno en el que se debaten y votan los decretos del Gobierno en el Congreso J.J. Guillén | EFE

La fragilidad de la mayoría parlamentaria que sustenta al Gobierno de Pedro Sánchez volvió este viernes a quedar al descubierto, situando a España en el umbral de un adelanto electoral. Ante el bloqueo legislativo y el fracaso de los decretos leyes en materia de vivienda promovidos por el Ejecutivo, el PP se encuentra plenamente preparado para afrontar una convocatoria anticipada a las urnas de forma inmediata. La formación liderada por Alberto Núñez Feijoo no solo no teme este escenario, sino que lo celebra como la única salida viable a una legislatura que consideran agotada y destructiva para los ciudadanos. «Estamos preparados. No nos va a pillar por sorpresa esta vez», aseguran en la dirección nacional, donde alientan al presidente a pulsar el botón de una vez porque «esto no puede continuar». «No hay votos ni para un decreto», señalan.

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Los populares están convencidos de que el rechazo parlamentario a las medidas intervencionistas del Gobierno del PSOE y Sumar no les pasará factura en las urnas, a pesar de la intensa presión de las movilizaciones sociales y las acampadas que se extienden por las calles de Madrid y de las principales ciudades del país. El principal argumento que esgrimen es que la crisis habitacional no se soluciona mediante decretos que «destrozan» el mercado y restringen la oferta, sino mediante la construcción de un parque residencial robusto, incentivos fiscales para los jóvenes y seguridad jurídica para los pequeños propietarios. Sostienen que el intervencionismo estatal produce un efecto contraproducente que contrae la disponibilidad de alquileres e incentiva fenómenos delictivos como la ocupación ilegal.

Desde la tribuna del Congreso, el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, acusó a Sánchez de carecer de una «mayoría social» y parlamentaria estable tras el distanciamiento definitivo de socios clave como Junts per Catalunya y de «cargarse» la vivienda tras ocho años de inacción. «Hacen falta más viviendas, no más intervencionismo», insistió el portavoz económico que defendió el voto en contra de su partido porque no quieren «seguir practicando las políticas que ustedes nos traen si nos han llevado a este momento».

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Desde que la sombra de un posible adelanto electoral planease desde primera hora sobre el Palacio de la Carrera de San Jerónimo, diferentes portavoces del PP exigieron elecciones inmediatas bajo la premisa de que el país «no puede seguir así». Los conservadores consideran que el descontento ciudadano en las calles, lejos de estar dirigido en su contra por oponerse a la regulación del alquiler, es en realidad una manifestación del hartazgo generalizado por la gestión del Gobierno de uno de los principales vectores de la legislatura. «La vivienda va a ser el problema por el que van a caer», reflexionan en la cúpula, donde insisten en que al Gobierno le va a costar culpar a Feijoo cuando «el PSOE ha gobernado estos ochos años con Podemos y Sumar».

Los populares, que están listos para movilizar toda su maquinaria electoral en caso de que Sánchez decida hoy mismo disolver las Cortes Generales, confían en que la ciudadanía sabrá diferenciar entre la agitación callejera promovida por sectores de la izquierda y las propuestas realistas de gestión económica que ellos defienden. El PP acude a este potencial escenario electoral con un mensaje nítido y la certeza de que su rechazo a los decretos de vivienda del Ejecutivo será refrendado por una mayoría social en las urnas que reclama un cambio de rumbo urgente en la política nacional.