Esquerra y Comunes salvan a Illa de una reprobación en el Parlamento catalán

Los diputados de Esquerra y Comunes, sumados a los del PSC, impidieron este jueves que Salvador Illa se convirtiera en el primer presidente de la Generalitat reprobado por el Parlamento catalán. La moción fue presentada por Junts en el marco del debate de política general en la Cámara autonómica, celebrado esta semana. El texto de los posconvergentes considera a Illa «el peor presidente de la Cataluña moderna», le reprocha su «reiterada mala gestión» y «carencia de liderazgo», y le exige un «cambio de rumbo» en lo que queda de mandato. Aunque republicanos y neocomunistas profirieron todo tipo de reproches a Illa a lo largo de sus réplicas y contrarréplicas, al final acabaron sumándose al grupo parlamentario socialista para evitar que la reprobación planteada por el partido de Carles Puigdemont saliese adelante. Además de Junts, secundaron la propuesta el PP, la CUP y la Aliança de Sílvia Orriols, mientras que Vox se abstuvo. La portavoz popular, Lorena Roldán, comparó a Illa con Pedro Sánchez: «Hace promesas para acceder al poder y pone excusas para mantenerse».

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Los socios del PSC evitaron que saliera adelante el segundo punto de la resolución de Junts, que acusa al dirigente socialista de no defender los intereses de Cataluña y de estar «más preocupado por defender los del PSOE» o «hacer rondas por las comunidades autónomas españolas para ganarse su simpatía». En cambio, sí obtuvieron el respaldo mayoritario del pleno los recordatorios de reprobación de las consejeras Sílvia Paneque, de Territorio, por el caos en Cercanías; Esther Niubó, de Educación, por el escándalo de las pruebas PISA; y Núria Parlon, de Interior, por la infiltración de mossos en asambleas de docentes en huelga.

Suspenso en vivienda

En su intervención, Illa salió al paso de las críticas, centrando buena parte de su discurso en las políticas de vivienda. En concreto, propuso un plan para impulsar las compras de pisos compartidas entre la Generalitat y particulares mayores de 40 años con ingresos estables pero dificultades para asumir el coste de la hipoteca. El fondo estaría dotado con cien millones de euros, la Administración asumiría el 50 % de la propiedad y el particular podría disfrutarla durante 50 años. La iniciativa decayó por la abstención de los Comunes, que le reprocharon una presidencia «basada en anuncios y en dejar el trabajo a medias». Su jefa de filas, Jéssica Albiach, criticó además el retraso en la puesta en marcha de la unidad antidesahucios y las pocas multas a los propietarios que incumplen la ley catalana de vivienda.

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Cataluña pasa de puntillas por el noveno aniversario del 1-O

El noveno aniversario del referendo ilegal independentista del 1-O pasó prácticamente desapercibido para la gran mayoría de los catalanes. Solo los partidos separatistas organizaron algún tipo de acto para recordar la fecha en que la Generalitat desafió al Estado con una consulta al margen de la Constitución. Desde Waterloo, el expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, reivindicó el 1 de octubre del 2017 como «el día de la victoria rotunda de la unidad», frente al «ejemplo de autoritarismo, irresponsabilidad y barbarie que dio el Estado español». Por su parte, el presidente del Parlamento regional, Josep Rull, también de Junts, aseguró que el conflicto «de fondo» no está resuelto, aunque la amnistía esté hoy «más cerca». Roger Español —el manifestante que perdió un ojo por el impacto de una pelota de goma cuando la policía cargó contra la protesta en la que participaba— señaló que «es un día para hacer memoria, no solo de lo que el Estado nos hace, nos hizo y nos seguirá haciendo, sino de lo que somos capaces de hacer».