El Defensor del Pueblo visita Ceuta para comprobar situación de la emergencia humanitaria

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín; el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo; y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Alberto Ortega | EUROPAPRESS

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo ha comenzado este jueves una visita a Ceuta, que se prolongará hasta mañana, para conocer in situ el alcance de la emergencia humanitaria que viven las personas migrantes, la situación de los ciudadanos de Ceuta y las medidas que están tomando las administraciones para resolver la crisis. Ángel Gabilondo se reunirá esta tarde con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), y ya lo ha hecho con el nuevo delegado del Gobierno, David de la Encina, según ha informado la institución.

El Defensor del Pueblo tiene previsto visitar el Hospital Universitario de Ceuta, el asentamiento de la Playa del Trampolín, la carpa de mujeres junto a la mezquita Sidi Embarek, el Centro de Realojo Temporal La Esperanza, el Centro de Acogida Temporal de Extranjeros habilitado en el Polígono Industrial de El Tarajal, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y el perímetro fronterizo.

Ángel Gabilondo ha mostrado su solidaridad con el pueblo ceutí, que vive «días de incertidumbre y preocupación ante esta crisis y al que no se le puede pedir una acogida de tantas personas, muchos menores, que desborda las posibilidades de la ciudad autónoma».

Ha subrayado que la única manera de que Ceuta vuelva a la normalidad es «la colaboración estrecha entre administraciones, con lealtad institucional». Tras producirse el cruce irregular de la frontera a finales de julio, Ángel Gabilondo mantuvo conversaciones con las principales autoridades de Ceuta y trasladó el pésame por los fallecidos. Asimismo, la institución está recibiendo numerosas quejas tanto de ciudadanos ceutíes como de personas migrantes, por lo que tiene varias actuaciones abiertas.

El Defensor del Pueblo se dirigió a la Secretaría de Estado de Migraciones, a la ciudad autónoma, a la Fiscalía General del Estado, a la Delegación del Gobierno, y al Ministerio de Sanidad para conocer las medidas adoptadas y pendientes de adopción para dar respuesta, de manera coordinada, a la situación de emergencia sanitaria generada en Ceuta.

Posteriormente, y tras la visita de técnicos de la institución a Ceuta los días 15, 16 y 17 de septiembre, se ampliarán actuaciones ya abiertas y se abrirán otras nuevas dirigidas al mando único, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Sanidad, al Ministerio de Migraciones, así como a la Administración de la Ciudad Autónoma de Ceuta.