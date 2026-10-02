David de la Encina, la huella gallega del nuevo hombre de Sánchez en Ceuta

David de la Encina. Marcos Moreno | EUROPAPRESS

David de la Encina (Ceuta, 1970), recién nombrado delegado del Gobierno en la ciudad autónoma donde nació, recaló con apenas dos años en As Pontes, debido al traslado de su padre, que había sido marino con anterioridad, a la central térmica de Endesa en la localidad. Allí pasó su infancia y adolescencia, hasta que se marchó a Cádiz, de donde es originaria su familia, para estudiar Derecho. Residían en el poblado del Molino y hay vecinos que recuerdan el coche familiar, con matrícula de Ceuta.

De la Encina mantiene todavía vínculos estrechos con As Pontes, donde reside alguno de sus sobrinos, y donde coincide con el alcalde y presidente de la Diputación coruñesa, Valentín González Formoso. También tiene relación con otros puntos de Galicia, como Sada o Ferrol, donde viven dos de sus hermanos.

Durante su trayectoria política, fue alcalde del Puerto de Santa María entre el 2015 y el 2019 y vicepresidente de la Diputación de Cádiz, entre otros cargos.

Según sus más cercanos colaboradores, es una persona afanble y empática, a pesar de que se hizo viral por una discusión con un concejal del PP en el 2022, cuando ejercía como portavoz del PSOE en la oposición en el Puerto de Santa María. «Te arranco la cabeza», llegó a amenazarle en uno de los momentos de máxima tensión en un episodio que acabó en los tribunales.

Según algunas fuentes, dejó de militar en el PSOE en el año 2023, tras las últimas elecciones municipales y en la actualidad estaba adscrito a un organismo público dependiente de la Junta de Andalucía.

Su cercanía con los principales apoyos a Pedro Sánchez en la provincia de Cádiz ha sido clave para regresar a la primera línea de la política tres años después de dejarla. En Ceuta, de momento, ha optado por un perfil bajo.