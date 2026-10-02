Isabel Rodríguez, de alcaldesa de Puertollano a ariete en el principal problema de los españoles
REDACCIÓN / LA VOZ
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La ministra de Vivienda defiende hoy en el pleno del Congreso unas medidas abocadas al fracaso02 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Tres viviendas, dos plazas de garaje y dos trasteros; todos en Ciudad Real. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, la socialista Isabel Rodríguez García (Abenójar, 1981) es una pequeña propietaria. Según su declaración de