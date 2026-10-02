Isabel Rodríguez, de alcaldesa de Puertollano a ariete en el principal problema de los españoles

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, interviene durante la sesión de control al Gobierno, este miércoles en el Congreso. SERGIO PEREZ | EFE

Tres viviendas, dos plazas de garaje y dos trasteros; todos en Ciudad Real. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, la socialista Isabel Rodríguez García (Abenójar, 1981) es una pequeña propietaria. Según su declaración de