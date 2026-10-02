Isabel Rodríguez, de alcaldesa de Puertollano a ariete en el principal problema de los españoles

María Salgado
María Salgado REDACCIÓN / LA VOZ

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, interviene durante la sesión de control al Gobierno, este miércoles en el Congreso.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, interviene durante la sesión de control al Gobierno, este miércoles en el Congreso. SERGIO PEREZ | EFE

La ministra de Vivienda defiende hoy en el pleno del Congreso unas medidas abocadas al fracaso

02 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Tres viviendas, dos plazas de garaje y dos trasteros; todos en Ciudad Real. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, la socialista Isabel Rodríguez García (Abenójar, 1981) es una pequeña propietaria. Según su declaración de

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