Vivas trató de hablar diez veces con Sánchez antes de la avalancha de inmigrantes en Ceuta

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, saluda a su llegada a la Audiencia Nacional. DANIEL GONZÁLEZ / EFE

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, declaró este miércoles ante la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la llegada masiva de inmigrantes a la ciudad autónoma los pasados 30 y 31 de julio. Vivas relató que advirtió de la gravedad del aumento de la presión migratoria en la ciudad autónoma tanto a la Presidencia del Gobierno como a los ministerios de Interior, Política Territorial y Exteriores durante los días 27, 28 y 29 de julio.

Según explicó Vivas, trató de comunicarse hasta diez veces durante esos días con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el alarmante aumento de las llegadas de inmigrantes a Ceuta. De esas diez llamadas, solo recibió tres respuestas por parte del director de Gabinete de la Presidencia, Diego Rubio.

Las primeras veces, este le respondió que el asunto se estaba tratando con los ministerios competentes y que el caso se consideraba una cuestión migratoria habitual en el verano, a pesar de que la llegada de menores procedentes de Marruecos había pasado de 180 a 800 solo en una semana.

Contacto con Albares y Torres

Sus intentos de comunicarse directamente con Sánchez fueron en vano porque el presidente se hallaba esos días centrado en los incendios que asolaban Madrid y Ávila. Trató también de hablar con la ministra de Defensa, Margarita Robles, pero no fue posible. El 28 de julio logró hablar con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el 29 con el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

En su declaración ante la jueza, indicó que los contactos que mantenía eran unidireccionales, porque él transmitía información, pero no recibía respuesta.

Ya en el último de esos contactos se le indicó que el cauce adecuado para exponer su preocupación debía ser la Delegación del Gobierno en Ceuta, y no la Presidencia del Ejecutivo.

Vivas precisó que había solicitado que se declarara la emergencia nacional y se estableciera un mando único ante la gravedad de la situación, además de reclamar un refuerzo significativo de las Fuerzas de Seguridad en Ceuta. Pero sus peticiones no fueron atendidas.

Aseguró que estuvo en contacto permanente con el entonces delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, pero tampoco este le transmitió información sobre las medidas que se estaban tomando.

Vivas declaró que el Gobierno no adoptó medidas «relevantes» para paliar una crisis que desde las autoridades locales ya se había detectado en los días previos. Solo el día 30, con la invasión ya consumada, habló con Sánchez.