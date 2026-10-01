Los reyes visitarán Ceuta y Melilla los días 13 y 14 de octubre

Los reyes Felipe VI y Letizia durante la recepción a Emmanuel Macron el pasado lunes THOMAS COEX | REUTERS

Los reyes visitarán las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla los próximos días 13 y 14 de octubre en una visita que ha sido consensuada con el Gobierno, según fuentes de la Casa del rey. En los próximos días se dará a conocer la agenda que desarrollarán en las dos ciudades autónomas. Será el primer desplazamiento de los reyes a ambas ciudades autónomas desde que Felipe VI llegó al trono en junio del 2014.

Los reyes de España tenían previsto viajar a Ceuta y Melilla antes de que estallara la crisis migratoria a finales del pasado mes de julio con la entrada masiva de 80.000 inmigrantes, una visita que llevaban preparando tiempo Zarzuela y la Moncloa. Un viaje con el que el que la Casa Real estaba comprometida, según aseguró el presidente de Ceuta, Juan Vivas, tras reunirse con Felipe VI en Palma pocos días después de la entrada masiva.

Durante este tiempo, la Moncloa ha remitido a que se dieran las «condiciones» oportunas, un plazo que ha ido concretando asegurando que se haría en las próximas semanas y que, con ella, el monarca transmitiría «el compromiso absoluto del Estado» con Ceuta y Melilla. Será el primer viaje oficial de Felipe VI y Letizia a las dos ciudades y se producirá casi veinte años después de que lo hiciera el padre del rey, Juan Carlos I, un viaje que provocó una crisis diplomática con Marruecos.

El pasado martes, aprovechando la cena de Estado que los reyes ofrecieron al presidente francés, Emmanuel Macron, y su esposa con motivo del viaje de Estado que han realizado a España, Felipe VI pidió un refuerzo de la colaboración de los Estados de la UE ante «la intrusión masiva de decenas de miles de personas en Ceuta violando una frontera española» que, recordó, es también europea, un hecho que calificó de «inaceptable». «Lo acontecido en Ceuta este verano -la intrusión masiva de decenas de miles de personas violando una frontera española que es, también, una frontera europea- es inaceptable y plantea un desafío mayúsculo, desde el punto de vista de seguridad y orden público y humanitario», advirtió el monarca, que destacó la necesidad de ser «más eficaces y solidarios en la protección de la frontera exterior de la Unión».