El Ejecutivo se queda sin opciones tras el rechazo de Junts al decreto clave

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, en una imagen de archivo Eduardo Parra | EUROPAPRESS

Ni prórrogas indefinidas ni dos años de extensión para los contratos de alquiler. Los dos reales decretos que presenta este viernes el Gobierno en el Congreso serán rechazados, salvo un cambio de guion de Junts, el partido que nuevamente vuelve a poner a evidenciar la atadura que sufre el Ejecutivo en la Cámara Baja. La presión social, acrecentada por el desahucio de Maricarmen Abascal y la posterior acampada en la Puerta del Sol, no sirvieron para que los posconvergentes dieran su visto bueno. Tampoco las negociaciones a toda prisa del Gobierno. Su rechazo, pese a que finalmente Podemos, PNV y Coalición Canaria sí que aceptaron este jueves el primer decreto, deja en el dique seco las medidas del llamado decreto Maricarmen. Según Efe, Junts pedirá al Ejecutivo que retire la votación del real decreto principal. Si finalmente se presenta ante el Pleno, los posconvergentes votarán en contra.

Todos los ojos estaban puestos en la reunión telemática del partido de Carles Puigdemont. Dio inicio a las nueve de la noche y anunciaron su fumata negra poco después. La portavoz de la formación independentista en el Congreso, Míriam Nogueras, ya anticipó el miércoles que se sentía «decepcionada y preocupada» con la redacción del texto legislativo.

Según explicó el Ejecutivo, este primer decreto —agrupaba todas las medidas a debate, excepto la prórroga indefinida de los contratos de alquiler— contaba con medidas negociadas con todos los socios de investidura del Gobierno. El titular de Justicia, la Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, había instado a Junts a que «estén con la gente y no con especuladores sin alma».

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Para cuando Junts anunció su portazo a las medidas, el segundo decreto ya no tenía visos de prosperar. La portavoz del PNV, Maribel Vaquero, había finiquitado cualquier quiniela: «Daremos un apoyo crítico al decreto que frena abusos y mejora la situación de pequeños propietarios. Pese a su desastrosa redacción [...] Será no al decreto de prórroga indefinida de contratos», publicó en X.

La petición de la Confederación de Sindicato de Inquilinas —organización clave en las movilizaciones en Sol— de que los partidos aprueben los dos decretos dejó sin intriga la decisión de Podemos. Los morados, críticos con que se separara en otro texto la prórroga indefinida, anunciaron este jueves que votarán a favor en ambos casos. Ione Belarra, la líder del partido, dijo en TVE que aunque «son migajas», son «mejor que nada».

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Otro de los actores implicados era Coalición Canaria. El voto de su única diputada, Cristina Valido, cobraba importancia en la ajustada aritmética de la Cámara Baja. Tras una reunión de los principales mandos del partido, acordaron dar su sí al primer decreto, mientras que rechazaron el segundo.

La caída de los dos textos legislativos, que apenas duraron tres días desde la publicación del primero en el BOE, supone un importante varapalo para el Gobierno. Ya en julio, el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, aseguró que el Ejecutivo había acordado plantear este decreto para septiembre, ante la falta de consenso de las fuerzas políticas que validaron su investidura. «Nadie se ha bajado de la mesa, todo el mundo quiere sentarse a dialogar y hacer propuestas», aclaró entonces.

El bloqueo en el Congreso mancha un tema especialmente sensible. La vivienda es para el 37,5 % de los encuestados en el último barómetro del CIS el principal problema del país. Y, pese a ello, ni el Gobierno es capaz de poner de acuerdo a sus socios, ni la oposición —Junts estará mañana en este bloque— logra llegar a acuerdos coyunturales en esta materia.

Dos desahucios suspendidos tras la aplicación del primer texto legislativo

La vigencia del decreto sobre vivienda que publicó en el BOE el Gobierno el miércoles ya tiene efectos en la ejecución de desahucios en el país. Es el caso de un lanzamiento previsto para este jueves en Barcelona. Los abogados del Sindicat de Llogateres apelaron a este texto legislativo, y el juzgado aceptó suspender esta operación. Decenas de vecinos se concentraron desde primera hora de la mañana frente al domicilio en el que se iba a ejecutar el lanzamiento, ubicado en la calle Otger, para trasladar su apoyo a la vecina afectada, que ya sufrió un primer intento de desahucio en julio.

«Hoy Maca se queda en su casa», celebraron desde el sindicato, que insta a los partidos del Congreso a que convaliden este viernes los dos decretos en liza: «Los votos del Congreso deben decidir si este decreto sigue vigente o si a Maca se la habría de haber desahuciado», destacaron en X.

Existe un caso similar en Palma de Mallorca. Según recoge el periódico Última Hora, un juzgado paralizó otro desahucio en la capital balear. Un hombre, en situación de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional, iba a ser desalojado de la vivienda. Sin embargo, este alegó al decreto aprobado por el Ejecutivo y logró suspender la ejecución.

La nueva normativa, no obstante, no evitó que se produjeran dos desahucios este mismo jueves en Palma de Mallorca, según publicó también el citado diario.

Otegi, el último cartucho para que Puigdemont apoye al Gobierno

Arnaldo Otegi era quizás la última bala que le quedaba a Moncloa para tratar de recuperar el apoyo de los siete diputados de Junts y encauzar lo que quede de legislatura. El secretario general de EH Bildu viajó este miércoles a Waterloo para entrevistarse con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, huido en Bélgica tras declarar la independencia de Cataluña en octubre del 2017, y hoy a la espera de la aplicación de la amnistía. Según el comunicado emitido por la formación abertzale, los dos dirigentes independentistas analizaron la «compleja situación política en el Estado y en el contexto internacional». El encuentro se enmarca en la ronda de contactos que EH Bildu mantiene con fuerzas independentistas y de la izquierda confederal, y transcurrió en un ambiente «cordial, constructivo y de respeto». El documento añade que la entrevista sirvió para «compartir impresiones y poner en común los retos a los que se enfrentan Euskal Herria y Cataluña en un contexto internacional cada vez más cambiante e incierto, donde se imponen las lógicas belicistas y se debilita el derecho internacional». Los representantes de EH Bildu y Junts consideran llegado el momento de «avanzar en el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado español», y se comprometieron a «seguir trabajando sin descanso para que los derechos políticos, nacionales, sociales, culturales y lingüísticos del pueblo vasco y del pueblo catalán sean reconocidos y garantizados».

Encuentros anteriores

No es la primera reunión que mantienen ambos dirigentes, lo han hecho antes en diferentes ocasiones, algunas de «carácter privado» y otras públicas. La última fue en marzo y en diciembre del año pasado, después de la ruptura formal de las negociaciones entre los independentistas catalanes y el Gobierno de PSOE y Sumar, oficializada por el propio Puigdemont en octubre del 2025.