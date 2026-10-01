La Moncloa desmiente a Vivas: registra nueve llamadas entre Presidencia y Ceuta del 27 al 30 de julio

El presidente de Ceuta, Juan José Vivas, en el Parlamento Europeo. Nicolas Maeterlinck / Belga / Europa | EUROPAPRESS

La Moncloa desmiente de forma tajante la declaración que Juan Jesús Vivas prestó ayer como testigo ante la Audiencia Nacional, donde aseguró que su gabinete trató de contactar hasta diez veces con Presidencia en los días previos a la avalancha del 30 de julio y que ocho de esos intentos quedaron sin respuesta. El Gobierno sostiene exactamente lo contrario: tras revisar los teléfonos de Pedro Sánchez y de sus principales colaboradores, registra nueve llamadas entre ambos gabinetes entre los días 27 y 30, afirma que todas las peticiones recibidas fueron atendidas «en el acto o pocos minutos después» y asegura que no existe rastro de esas ocho llamadas perdidas.

El choque de versiones afecta de lleno a uno de los principales frentes de la investigación de la magistrada María Tardón: qué información recibió cada Administración antes de la entrada masiva, por qué canales circuló y qué respuesta provocó. Vivas explicó ante la instructora que Ceuta intentó alertar repetidamente a Moncloa mientras aumentaban las llegadas desde Marruecos y sostuvo que buena parte de esos contactos no fueron atendidos.

Presidencia responde ahora con una reconstrucción horaria elaborada tras examinar las comunicaciones registradas en los teléfonos del presidente del Gobierno, su director de Gabinete, Diego Rubio, su director adjunto, Ángel Alonso, y las correspondientes secretarías.

La primera llamada que figura en esos registros se produjo el lunes 27 a las 8.39 horas. Pablo García, jefe de Gabinete de Vivas, telefoneó a Rubio. La conversación duró seis minutos y en ella participaron también ambos responsables políticos. Según Moncloa, Vivas trasladó su preocupación por el incremento de los cruces a nado y pidió que los ministerios competentes ampliaran las capacidades de acogida temporal y aceleraran los traslados a la Península.

Presidencia asegura que Rubio transmitió inmediatamente esas peticiones. Y añade un dato dirigido a rebajar el alcance que posteriormente ha atribuido Vivas a aquel contacto: sostiene que el presidente ceutí dijo expresamente que no necesitaba hablar con Sánchez y que no planteó en aquella conversación una declaración de emergencia nacional, un refuerzo del despliegue policial ni medidas semejantes.

A las 13.07 llegó una segunda llamada de García a Rubio, de tres minutos. Ceuta reiteró entonces, según Moncloa, su petición de medidas para gestionar a los 500 migrantes que habían llegado a nado durante los días anteriores y los «100 o 200 más» que podían hacerlo próximamente. Rubio respondió que los ministerios competentes ya trabajaban en ello.

El martes 28, a las 8.16, García escribió por wasap a Rubio: «Buenos días, Diego. Perdona la molestia. Estoy con el Presidente. ¿Podemos hablar?».

Catorce minutos después, a las 8.30, Rubio llamó a García. Esta vez fue el jefe de Gabinete de Vivas quien no respondió. Un minuto después, el colaborador de Sánchez le envió otro wasap: «Buenas. Estamos trabajando en diversos frentes para poder solucionar el problema. Creo que el delegado del Gobierno os mantiene informados. De momento, necesitamos tiempo». García contestó a las 8.35: «Ok. Entendido».

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Moncloa asegura que García no volvió a telefonear ni a escribir a Rubio durante el resto del día 28 ni tampoco el 29.

Esa cronología no abarca todas las gestiones que Vivas asegura haber realizado aquellos días. El presidente ceutí ha situado en la tarde del 28 una comunicación con el Ministerio del Interior, distinta de sus contactos con Presidencia, en la que planteó declarar el estado de alarma desde la perspectiva de Protección Civil. Según su relato, se le respondió que se estudiaría su encaje jurídico y al día siguiente recibió una contestación negativa.

Los registros de la Moncloa vuelven a recoger comunicaciones el día 30. A las 11.17, García llamó a Rubio y Vivas se incorporó a una conversación que duró un minuto. Presidencia sostiene que fue entonces cuando el presidente ceutí pidió «por primera vez» hablar directamente con Sánchez. Rubio le indicó que el jefe del Ejecutivo regresaba de visitar un incendio en Ávila y que les pondrían en contacto.

A las 12.03 Rubio telefoneó a García y no obtuvo respuesta. En ese mismo minuto García devolvió la llamada y fue informado de que Sánchez hablaría con Vivas aproximadamente una hora después. La conversación entre ambos presidentes se produjo a las 12.55, con la crisis migratoria ya en marcha.

Todavía hubo otras dos comunicaciones ese día. A las 19.46, Ángel Alonso habló durante once minutos con Vivas para informarle de que Sánchez viajaría a Ceuta al día siguiente y concretar los detalles de la visita. A las 21.34, García telefoneó durante dos minutos a Alonso para comunicarle que Vivas no participaría en la rueda de prensa junto al presidente del Gobierno.

El núcleo de la réplica gubernamental se dirige contra las ocho llamadas que Vivas aseguró ayer que realizó su jefe de Gabinete sin obtener respuesta. Moncloa afirma que «no tiene constancia» de ninguna y que «no aparecen en los registros consultados», aunque admite como posibilidad que se efectuaran por WhatsApp cuando el terminal receptor estuviese sin cobertura.

Presidencia recalca además que, según el propio testimonio de Vivas, esas ocho llamadas se concentraron en dos ráfagas muy concretas: cuatro intentos consecutivos el día 27 a las 20.58 y otros cuatro entre las 8.12 y las 8.16 del día siguiente.

Sobre la primera tanda, Moncloa sostiene que el gabinete ceutí no dejó después mensaje de voz, no remitió un SMS o un wasap, no volvió a llamar ni intentó contactar con el director adjunto, las secretarías o cualquier otro miembro del Gabinete de Presidencia.

En el segundo episodio ocurrió algo diferente. Tras los intentos de la mañana del 28, García sí envió a las 8.16 el mensaje solicitando hablar. Rubio respondió catorce minutos después mediante una llamada y, al no ser atendida, envió inmediatamente un wasap.

Moncloa sostiene por ello que los intentos fallidos denunciados por Vivas se reducen, en la práctica, a un episodio la tarde del 27 que Presidencia asegura no tener registrado y al que, según recalca, tampoco el gabinete ceutí dio continuidad mediante ninguna otra vía.

El comunicado añade que durante aquellos cuatro días Vivas mantuvo llamadas o reuniones con los ministros de Exteriores, Política Territorial e Interior y con la secretaria de Estado de Seguridad, además de contactos con la Delegación del Gobierno y mandos de Policía Nacional y Guardia Civil. Presidencia asegura asimismo que Ceuta no recurrió entonces a la centralita o a las secretarías de otros altos cargos, no presentó una solicitud escrita de reunión y no denunció problemas de comunicación hasta después de que se produjera la crisis.