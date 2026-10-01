Marlaska se escuda en datos generales para defender la actuación del Gobierno en Ceuta

Comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la videoconferencia de los ministros de la UE para analizar la crisis de Ceuta. Chema Moya | EFE

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió ante sus homólogos europeos la actuación del Gobierno en la crisis de Ceuta. Por su parte, varios Estados miembros piden medidas de asilo más duras.En su intervención, a puerta cerrada, en el Consejo de Interior y Justicia -la primera desde la crisis en Ceuta-, Grande-Marlaska pidió solidaridad a los Veintisiete, recordando que ninguna de las casi 100.000 personas que entraron ilegalmente en Ceuta se desplazaron a otro país. El ministro recuperó los números para defender la política migratoria española; Ceuta recibe solo el 0,7% de las entradas irregulares al territorio de la UE y España fue, entre el 2021 y el 2025, el segundo Estado miembro con más decisiones de retorno.

«Estamos demostrando plena efectividad en la lucha contra la inmigración irregular», declaró.

Por su parte, Alemania, Austria y Grecia pidieron endurecer las condiciones para obtener el asilo y poder suspender ese derecho en situaciones de crisis, tal y como defendió esta semana el Partido Popular Europeo. Estas medidas podrían formar parte del marco de respuesta a emergencias que anunció Ursula von der Leyen en su discurso del Estado de la Unión.

Antes del Consejo, el comisario de Interior, Magnus Brunner, defendió la decisión de Italia de prolongar los controles a las llegadas desde España. «Se permite una cierta suspensión de las normas Schengen y este es el caso», explicó. Nueve miembros de Schengen -incluida España- tienen controles fronterizos internos.

El Consejo también dio su visto bueno al nuevo Reglamento de retornos, que abre la puerta a los centros de deportación en terceros países. España fue el único miembro de los Veintisiete que votó en contra. Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y los Países Bajos quieren poner en marcha, ya el próximo año, el primer hub de retorno, que podría estar en Uganda o Ruanda. Los menores no acompañados no podrán ser enviados a estos centros. El Reglamento de retornos también impone un formulario único para toda la UE, lo que facilitará la información de las decisiones entre Estados miembros.