Macron defiende ante Sánchez la protección firme de las fronteras

Macron y Sánchez, este miércoles frente al palacio de la Moncloa. Eduardo Parra | Europa Press

El presidente francés, Emmanuel Macron, considera que España sufrió «un ataque indudablemente exterior y múltiple» en Ceuta, en el que, a su juicio, se utilizó la miseria para instar a la gente a cruzar de forma irregular la frontera. Según el dirigente galo, los análisis muestran que antes de la entrada de varias decenas de miles de personas procedentes de Marruecos —los días 30 y 31 de julio— hubo «ataques informativos» que trataron de convencer a los migrantes de que era posible quedarse en España.

Este miércoles, después del encuentro bilateral entre ambos líderes en la Moncloa, Macron expresó junto a Sánchez la solidaridad de Francia ante la crisis en la ciudad autónoma y subrayó la necesidad de soluciones firmes para la protección de las fronteras comunes. «Compartimos el mismo compromiso con el equilibrio que se ha encontrado entre responsabilidad y solidaridad, y que preside la aplicación del Pacto [europeo] sobre Migración y Asilo», explicó el presidente francés.

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El inquilino del Elíseo insistió en respetar el derecho, la historia y los valores del club comunitario. A partir de ahí, se mostró partidario de emplear «todos los instrumentos de los que disponemos con los países de tránsito o de origen, siendo firmes, pero también solidarios como europeos».

Sánchez, por su parte, aseguró haber recibido una llamada del líder galo a los pocos días del cruce masivo, en la que ya este le había manifestado su solidaridad con España y en particular con Ceuta.

Acompañado por su esposa, Brigitte Macron, el presidente francés inició el martes un viaje de Estado a Madrid. Aunque es el primero con este calificativo desde que llegó al Elíseo, el 26 de julio ya estuvo de visita de trabajo en la capital española, donde se reunió con Felipe VI y asistió a una cena en el Palacio Real. Ambos líderes de Estado se volvieron a ver el martes, durante una cena en honor al matrimonio Macron que el rey aprovechó para pedir un refuerzo en la colaboración de los Veintisiete ante la «intrusión masiva» en Ceuta.

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Una amistad frustrada

Antes de abordar cualquier otro tema, Sánchez pidió perdón al inquilino del Elíseo por el rechazo en el Senado al Tratado de Amistad con Francia, gracias a la mayoría del PP. Los de Alberto Núñez Feijoo dieron su no el martes por considerar que España sale perdiendo en materia de energía, pese a que Francia es una puerta hacia el resto del mercado eléctrico europeo.