Un informe de Amnistía Internacional concluye que fue Marruecos quien espió con Pegasus a Robles y Marlaska

Los ministros Fernando Grande Marlaska (d) y Margarita Robles (i) durante la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ante el pleno del Congreso para hablar sobre la crisis ferroviaria tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Barcelona, y sobre la agenda internacional el pasado 11 de febrero. Javier Lizón | EFE

Amnistía Internacional atribuye a los servicios secretos de Marruecos el espionaje con Pegasus sufrido en el 2021 por los teléfonos oficiales de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El informe de 126 páginas publicado este jueves y titulado Empezamos por el veredicto, identifica a la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST), la inteligencia interior marroquí, como el cliente de NSO Group que operaba el sistema y sostiene que la misma infraestructura de ataque asignada a Rabat fue utilizada contra activistas, periodistas y políticos en Francia y para infectar los terminales de los dos ministros españoles.

La organización -que no se atreve a asegurar que Rabat esté también detrás del robo de información del móvil de Pedro Sánchez por falta de algunos datos claves -concluye que los hallazgos proporcionan «sólidas pruebas materiales de que Marruecos fue, en última instancia, responsable» de una extensa campaña transfronteriza con Pegasus contra periodistas críticos, activistas, abogados y políticos.

Que Marruecos fue el responsable del ataque a los ministros es, sin duda, la conclusión más contundente formulada hasta ahora por Amnistía sobre uno de los grandes interrogantes que dejó abierto el caso Pegasus en España: quién estaba detrás del robo masivo de información de los teléfonos de miembros del Gobierno. El documento afirma que las investigaciones independientes realizadas en Francia y España determinaron que «las cuentas atacantes asignadas al sistema Pegasus de Marruecos» fueron las mismas empleadas para infectar los dispositivos de altos cargos españoles durante la crisis diplomática con Rabat de mayo y junio del 2021.

La pieza técnica central tiene un nombre muy concreto: linakeller2203@gmail.com. Esa cuenta de iMessage, vinculada por los investigadores a la infraestructura de ataque del cliente marroquí de Pegasus, aparece en las infecciones sufridas en el 2021 por la activista francesa Claude Mangin y el periodista marroquí exiliado Hicham Mansouri. El mismo identificador, señala Amnistía, figura en documentación judicial española como la cuenta de Apple utilizada en los ataques de cero clic que comprometieron los teléfonos de los ministros españoles de Defensa e Interior.

El informe concede especial valor a esa coincidencia porque NSO Group creaba para cada cliente una infraestructura separada. Un equipo de la compañía denominado «Servicios Blancos» registraba expresamente direcciones de correo electrónico, cuentas de Apple, dominios y servidores distintos para cada operador.

Esa arquitectura se ha convertido ahora en una huella. «Amnistía Internacional nunca ha observado que una determinada cuenta atacante o dominio de infección fuese utilizado por más de un cliente», explica el documento. De ahí que la repetición de una misma cuenta en varios teléfonos permita, según sus investigadores, agrupar los ataques y atribuirlos a un mismo operador.

La investigación francesa aporta una segunda vía de confirmación. La agencia gala de ciberseguridad ANSSI examinó terminales atacados en Francia y localizó el mismo grupo de cuentas de Apple empleadas para lanzar Pegasus. Esa información llegó después a España mediante una Orden Europea de Investigación. «Las pruebas forenses de Amnistía Internacional y los hallazgos independientes de las autoridades francesas muestran que muchas personas seleccionadas en los registros del Proyecto Pegasus fueron finalmente infectadas utilizando un conjunto común de cuentas de iMessage», sostiene el informe.

La misma cuenta utilizada en el 2021 contra Mangin y Mansouri, linakeller2203@gmail.com, «también fue identificada en un documento judicial español como la cuenta de Apple utilizada en los ataques de cero clic de Pegasus del 2021 que comprometieron los teléfonos del ministro español del Interior y de la ministra de Defensa», precisa Amnistía.

El documento establece, sin embargo, una cautela respecto a Pedro Sánchez. El teléfono del presidente del Gobierno también fue comprometido con Pegasus durante el mismo período, entre mayo y junio del 2021, pero la documentación judicial española no identifica la cuenta de iMessage que permitió infectarlo. El informe no establece así para Sánchez el enlace forense directo que sí traza con los dispositivos de Robles y Marlaska.

Los ataques se produjeron durante el momento más crítico de las relaciones entre Madrid y Rabat en décadas. España había acogido en abril del 2021 al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, para recibir tratamiento médico. Los días 17 y 18 de mayo, miles de personas cruzaron desde Marruecos hacia Ceuta. El teléfono de Sánchez fue infectado el 19 y el 31 de mayo y sufrió la extracción de 2,6 gigas y 130 megas de información. Robles fue atacada en junio y de su dispositivo salieron nueve megas. Grande-Marlaska sufrió dos infecciones ese mismo mes y en una de ellas fueron sustraídos más de seis gigas de datos.

Amnistía distingue expresamente entre aparecer como objetivo y haber sido infectado. La base de datos del Proyecto Pegasus contiene miles de números introducidos por clientes del programa como posibles blancos, pero «solo el análisis forense de los dispositivos objetivo puede confirmar sin ninguna duda que un número seleccionado para ser atacado con Pegasus fue infectado». En el caso español, la organización sostiene que el salto probatorio lo proporcionan precisamente esos análisis forenses, la coincidencia temporal entre la selección de determinados objetivos y las infecciones y, sobre todo, la reutilización de cuentas de ataque específicas del cliente marroquí.

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Amnistía identifica «con un alto grado de confianza» a la DGST como «el usuario final responsable del uso de Pegasus» contra la sociedad civil marroquí y saharaui y de las operaciones de vigilancia realizadas fuera de Marruecos y del Sáhara Occidental.

La investigación cruza material interno de NSO Group hecho público durante el litigio de WhatsApp y Meta contra la empresa israelí, registros de vigilancia filtrados, análisis forenses y el testimonio de un antiguo integrante de la DGST, identificado con el seudónimo Safir. «Nunca empezamos con Pegasus. Es el arma del monstruo», aseguró este antiguo agente al describir la utilización del programa como el último peldaño de un sistema mucho más amplio de vigilancia.

Al reanalizar los registros originales del Proyecto Pegasus, Amnistía localizó casi 13.000 números únicos seleccionados como potenciales objetivos por el cliente marroquí, al que identifica como la DGST. Fue el mayor cliente encontrado en aquella base de datos por número de objetivos únicos. Solo entre septiembre y diciembre de 2017, los investigadores pudieron vincular 103 teléfonos marroquíes con personas concretas. De ellas, 65 pertenecían a la sociedad civil: 34 defensores de los derechos humanos, 22 periodistas o trabajadores de medios de comunicación, cinco abogados y cuatro académicos.

«Los números de destacados defensores de los derechos humanos y periodistas estuvieron entre los primeros introducidos en el sistema Pegasus», señala Amnistía, que considera que esos registros indican que vigilar a miembros de la sociedad civil «era un propósito central y no incidental» de la adquisición del programa por la DGST.

El despliegue pronto saltó las fronteras. El primer número extranjero localizado en el sistema marroquí apareció en abril del 2018. Después llegaron teléfonos franceses y españoles. El primer número español seleccionado por la DGST, según el informe, fue el 11 de mayo de 2018 y estaba asociado a la activista saharaui Aminatou Haidar, cuyo dispositivo Amnistía confirmó posteriormente que había sido infectado por Marruecos.

En marzo del 2019 aparece también el periodista español Ignacio Cembrero, cuyo teléfono fue seleccionado 25 veces durante los dos meses siguientes. Amnistía describe una campaña que alcanzó a periodistas marroquíes residentes en Europa, abogados relacionados con asuntos del Sáhara, activistas, diplomáticos y responsables políticos franceses. «La selección condujo a infecciones con Pegasus», sostiene el documento tras contrastar los registros con los análisis practicados posteriormente en numerosos terminales.

La pista que ahora desarrolla Amnistía ya había aflorado en la investigación española. Este periódico reveló en mayo del 2024 que la información remitida desde Francia había detectado la cuenta linakeller2203@gmail.com tanto en los ataques contra Robles y Marlaska como en los sufridos por Mangin, Mansouri, el diplomático saharaui Oubi Buchraya Bachir y Philippe Bouyssou, alcalde de Ivry-sur-Seine y activista de la causa saharaui. Los análisis realizados entonces por el Centro Criptológico Nacional apreciaron «multitud» de paralelismos, pero la investigación judicial siguió sin poder identificar a un responsable concreto.

La Audiencia Nacional archivó provisionalmente por segunda vez el caso el pasado 22 de enero. El juez José Luis Calama explicó que la «frustración de la ejecución» de las comisiones rogatorias remitidas a Israel, sede de NSO Group, «impide investigar sobre la atribución de la autoría de los hechos investigados a persona concreta alguna». La causa ya había sido cerrada en julio del 2023 por la falta de cooperación israelí y fue reabierta en abril del 2024 tras la llegada de nuevos datos desde Francia.