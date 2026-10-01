El Gobierno aplaza el decreto para agilizar las devoluciones de inmigrantes

Multitud de menores migrantes esperaban este lunes su turno para su filiación frente a la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Ceuta. Reduan | EFE

El Gobierno tenía pensado aprobar en el Consejo de Ministros del pasado martes un decreto con el que pretende agilizar las expulsiones y la tramitación de las solicitudes de asilo en Ceuta de las más