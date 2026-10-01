El Gobierno aplaza el decreto para agilizar las devoluciones de inmigrantes

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Multitud de menores migrantes esperaban este lunes su turno para su filiación frente a la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Ceuta.
Multitud de menores migrantes esperaban este lunes su turno para su filiación frente a la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Ceuta. Reduan | EFE

Pretende expulsar de forma inmediata a quienes no soliciten asilo en un plazo de siete días desde que se les notifica la orden de devolución

01 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El Gobierno tenía pensado aprobar en el Consejo de Ministros del pasado martes un decreto con el que pretende agilizar las expulsiones y la tramitación de las solicitudes de asilo en Ceuta de las más

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