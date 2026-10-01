Feijoo anuncia que el PP votará en contra de los reales decretos leyes de vivienda: «No apoyaré a un Gobierno tramposo»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, ayer en el Congreso de los Diputados. Marta Fernández | EUROPAPRESS

El presidente del Gobierno ostenta la inusitada habilidad de transformar en mantras los insultos que le dedican sus adversarios políticos. Si para la campaña electoral del 23J se diseñaron chapas con el lema Perro Sanxe, ahora se autodefine como traidor, traidor de los fondos buitre, para defender la postura socialista ante la crisis de la vivienda dramáticamente manifiesta tras el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, del piso en el que llevaba viviendo siete décadas en Madrid. «He escuchado al PP decir que soy traidor, también en esto no se movían. ¿Qué significa ser traidor? ¿A quién? ¿A los fondos buitre que especulan con la vivienda? Pues sí, me gusta ser traidor a ese tipo de intereses», señaló ayer el jefe del Ejecutivo, en una comparecencia conjunta con el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, en la que evitó responder a la prensa si adelantará la convocatoria de elecciones generales en caso de que decaigan los dos reales decretos leyes que serán sometidos a votación para su convalidación mañana en el Congreso.

«Razonablemente optimista», pese a que no tiene garantizado el apoyo de Podemos, PNV ni Junts, Pedro Sánchez dijo esperar «el mejor escenario» y reclamó al resto de grupos parlamentarios que tengan esa «dosis de responsabilidad porque esta no es una cuestión ideológica, es una cuestión de humanidad». Tras recordar que en ambos textos se han incorporado «muchísimas» de las medidas solicitadas por el partido de Carles Puigdemont, apuntó que llevan «muchos meses trabajando» en el primero, publicado este miércoles en el BOE, y menos tiempo en el segundo, que previsiblemente saldrá hoy, e incluye la prórroga automática de los alquileres demandada por Sumar y el Sindicato de Inquilinas, que, en su opinión, es coherente con la Ley de Vivienda impulsada por el Gobierno de coalición: «Es un debate que habrá que afrontar antes o después».

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«Normas incompatibles entre sí»

Quien no demoró su rechazo a los dos reales decretos leyes fue el PP. «Yo no voy a apoyar a un Gobierno tramposo. Los españoles no merecen un Gobierno tramposo», sostuvo Alberto Núñez Feijoo, quien anunció que su grupo votará en contra de ambas normas porque «son incompatibles entre sí» y una de ellas deroga la anterior: «Un decreto habla de la prórroga forzosa de los contratos hasta el año 2028 y a la vez otra norma dice que la prórroga será forzosa de forma indefinida». El jefe de la oposición, que criticó que este miércoles siguiera «desconociendo todavía el texto literal de uno» de los textos, calificó de «tramposos» a quienes voten a favor: «Allá, el PNV y Junts si quieren formar parte de una trampa. Ellos sabrán por qué».

Ni los nacionalistas vascos ni los secesionistas catalanes desvelaron aún el sentido de su voto. La portavoz peneuvista, Maribel Vaquero, insistió en que no estarán en la «trinchera» sino buscando acuerdos porque quieren «proteger a las personas vulnerables, pero sin convertir al pequeño propietario en el enemigo». Y la posconvergente Míriam Nogueras admitió que su grupo se siente «decepcionado» y «preocupado» tras analizar los textos, pero que los seguirán estudiando hasta el último momento.

Tampoco definió su postura Podemos, que reclama un único decreto y se reunirá hoy para consensuar su criterio con el Sindicato de Inquilinas. La portavoz en Madrid de esta organización, Alicia del Río, interpeló al PP frente a la sede de Génova porque solo hay dos opciones —«Votar a favor de la vida o votar a favor de la especulación»—, advirtió de que, independientemente de lo que decida la Cámara Baja, la movilización ciudadana continuará, y anunció manifestaciones para este sábado en todo el país.