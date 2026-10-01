Dos meses después Ceuta sigue instalada en el caos

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

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Migrantes en el asentamiento en la playa de El Trampolín, en Ceuta.
Migrantes en el asentamiento en la playa de El Trampolín, en Ceuta. MARCOS MORENO

Más de 10.000 inmigrantes que entraron de manera ilegal el 30 y 31 de julio permanecen en una ciudad que tardará mucho tiempo en recuperar la normalidad

01 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Dos meses después de la mayor crisis migratoria registrada en España, con la entrada ilegal en Ceuta de más de 70.000 inmigrantes procedentes de Marruecos, la ciudad continúa sin recuperar la normalidad y sumergida en

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