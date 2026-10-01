Dos meses después Ceuta sigue instalada en el caos
MADRID / LA VOZ
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Más de 10.000 inmigrantes que entraron de manera ilegal el 30 y 31 de julio permanecen en una ciudad que tardará mucho tiempo en recuperar la normalidad01 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Dos meses después de la mayor crisis migratoria registrada en España, con la entrada ilegal en Ceuta de más de 70.000 inmigrantes procedentes de Marruecos, la ciudad continúa sin recuperar la normalidad y sumergida en