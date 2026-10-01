Conde-Pumpido avanza que el Constitucional dará una sentencia «clara y vinculante» sobre la amnistía

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, en un acto en Madrid Alejandro Martínez Vélez | EUROPA PRESS

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, defendió ayer que las sentencias de la corte de garantías, como la que previsiblemente avalará la amnistía a la malversación del procés, son «vinculantes» y señaló que fijará una doctrina «clara» para que la aplique el Tribunal Supremo, que hasta el momento se ha negado a perdonar ese delito a dirigentes independentistas catalanes.

«La Ley Orgánica del Poder Judicial, que es una ley dedicada al Poder Judicial, no es la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, sino del Poder Judicial, que algunas veces se olvida, establece con toda claridad que la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional en toda clase de procesos, tanto cuestiones como recursos de inconstitucionalidad como recursos de amparo, es vinculante para todos los jueces y tribunales», recordó. Así lo hizo durante un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum y días antes de que el Pleno del Constitucional convocado para el próximo 6 de octubre avale, previsiblemente, la amnistía para la malversación, un delito que aún pesa sobre dirigentes del proceso independentista como el expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y varios exconsejeros.

Conde-Pumpido incidió en que una vez que el Tribunal Constitucional establece una doctrina, es trasladada a los órganos jurisdiccionales y corresponde a ellos que, «con libertad de criterio», la «ejecuten». «Naturalmente, los plazos de la decisión les corresponde tomarlos al propio Tribunal Supremo», dijo, para añadir que, de estimar la semana que viene los recursos de amparo de los exconsejeros Jordi Turull y Dolors Bassa, lo comunicarán «a la mayor brevedad» tanto a las partes como también al órgano encargado de su ejecución.

Y apuntó que «corresponde al Tribunal Supremo tomar la decisión adecuada sobre cuándo estima procedente ejecutar esta resolución», añadiendo que desde el Constitucional quieren «establecer una doctrina clara y precisa».

Preguntado sobre cuántos días cree que pasarán entre la decisión de la corte de garantías y que el Supremo aplique la amnistía a Puigdemont, se limitó a asegurar que habla «sobre los hechos ya producidos». «Sobre el futuro, evidentemente, me resulta más difícil y, además, tampoco es la función que debo cumplir», concluyó.