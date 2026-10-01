Ayuso recrudece la guerra con Delegación del Gobierno y pide medidas «cautelarísimas» para disolver la acampada en Sol

La presidenta del comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso, durante la III edición de Madrid Investment Forum, en Madrid Forbes House Alejandro Martínez Vélez | EUROPA PRESS

La guerra entre la Comunidad de Madrid y la Delegación del Gobierno en la capital se eleva un peldaño más. La presidenta de la CAM, Isabel Díaz Ayuso, anunció este jueves que va a pedir medidas «cautelarísimas» para la inmediata disolución de la «ocupación ilegal» de la Puerta del Sol.

La protesta social, congregada desde la noche del pasado sábado, acumula ya cinco días plantada en frente del Ejecutivo madrileño y, por tanto, también se empiezan a acumular los requerimientos por parte del Gobierno regional y el Ayuntamiento de Madrid para que se desalojen a los manifestantes. Por ello, ante lo que tachan de «inacción» por parte del delegado del Gobierno, Francisco Martín, Ayuso decidió recurrir a la vía judicial.