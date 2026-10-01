Anticorrupción pide que Zapatero vuelva a declarar como imputado ahora por los 200.000 euros de sus gestiones en Bolivia

José Luis Rodríguez Zapatero llegando a la Audiencia Nacional para declarar. J.J.Guillen

Anticorrupción quiere que José Luis Rodríguez Zapatero vuelva a hacer el paseíllo en la Audiencia Nacional. La Fiscalía ha pedido al juez José Luis Calama que el expresidente vuelva a ser interrogado como investigado esta vez para explicar específicamente los 200.000 euros que recibió de la sociedad peruana Focus Social Research mientras realizaba gestiones ante las máximas autoridades de Bolivia relacionadas con los intereses empresariales del Grupo Gloria. El ministerio público rechaza de plano el intento de la defensa de expulsar esta línea de la causa y le reprocha su «persistente deseo de limitar la actuación judicial».

El escrito de 15 páginas, firmado por la fiscal María Elena Lorente y al que ha tenido acceso este periódico, ya ha sido incorporado por el juez José Luis Calama a las Diligencias Previas 77/2024. El magistrado acordó el 29 de septiembre elevar a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el recurso de Zapatero, después de que tanto Anticorrupción como la acusación popular unificada se opusieran a retirar el discutido informe 2910/26 de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre sus actividades en Bolivia.

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La Fiscalía aprovecha incluso un argumento de la propia defensa para reclamar ese nuevo interrogatorio. «Los argumentos relativos a dar audiencia al investigado en relación a los hechos del tráfico de influencias dimanantes del atestado 2910 no solo son atendibles, sino que tal audiencia deberá practicarse», afirma. Acto seguido le reprocha que su abogado no pida esa comparecencia sino «directamente» que se expulse el atestado «y no que se oiga a su cliente».

Zapatero ya declaró como investigado el 18 de junio y fue preguntado entonces por su relación con Focus Social Research. Anticorrupción recuerda ahora que los pagos tampoco aparecieron de improviso: el informe 1907 de la UDEF, fechado el 22 de abril, ya recogía tres transferencias por un total de 200.000 euros. Por eso afirma que «ni son un hallazgo ni menos quedan fuera del ámbito delictivo que se está investigando».

La defensa sostiene justamente lo contrario. Considera que la Policía aprovechó la documentación bancaria y digital acumulada en el caso Plus Ultra para emprender una investigación general sobre la actividad profesional del expresidente, vulnerando el principio de especialidad y su «intimidad económica». En su apelación llegó a advertir de que admitir ese criterio otorgaría una «patente de corso» para investigar cualquier parcela de su vida durante años.

La respuesta de Anticorrupción es especialmente dura. La «referencia corsaria», señala, choca con una instrucción sustentada en «autos razonados milimétricamente» y encubre, a juicio del Ministerio Público, ese «persistente deseo de limitar la actuación judicial». También considera «anacrónico» que se cuestione el acceso de la UDEF a informes de inteligencia financiera del Sepblac y reprocha a la defensa «cierta ceguera» ante la evolución de la legislación antiblanqueo.

El núcleo de la controversia son tres ingresos. Focus transfirió a una cuenta de Zapatero 100.000 euros en julio del 2024 y otros 50.000 y 50.000 euros en junio del 2025. La UDEF encontró después en el registro de la oficina del expresidente el contrato que daba cobertura a esos pagos y conversaciones de su secretaria, María Gertrudis Alcázar, que permitieron reconstruir qué trabajos se desarrollaban paralelamente.

El contrato fijaba unos honorarios de 200.000 euros. Pero la investigación policial sostiene que las gestiones documentadas estaban vinculadas realmente al conglomerado peruano Grupo Gloria y, especialmente, a los problemas de su cementera boliviana Soboce. El 13 de mayo del 2024, Ana María Ospina, directora de Asuntos Corporativos y Relaciones Institucionales de Gloria, remitió la versión definitiva del contrato, acudió a la oficina de Zapatero y recibió una factura por 100.000 euros. Ese mismo día envió además a Alcázar el contacto del presidente ejecutivo del Grupo Gloria, Claudio Rodríguez Huaco, «para el presidente».

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Dos semanas después llegó documentación «sobre la consultoría» relativa a los litigios de Soboce en Bolivia. Entre ellos figuraba el procedimiento con la cementera Fancesa, que terminó con una condena de alrededor de 107 millones de dólares por competencia desleal. El 28 de mayo se celebró una videoconferencia en la que, según la UDEF, participaron Zapatero, Ospina, la exembajadora boliviana Carmen Almendras, el vicepresidente de Grupo Gloria, Luis Díaz Olivero, y el consejero delegado de Soboce, Francisco Shwortshik.

La actividad escaló después hasta la cúspide del Gobierno boliviano. Para septiembre del 2024, la oficina de Zapatero había gestionado reuniones con el entonces presidente Luis Arce y con su ministro de Economía, Marcelo Montenegro. Ambas estaban previstas para el 15 de septiembre. Dos días antes, por indicación del expresidente, Alcázar pidió una actualización sobre el «tema SOBOCE».

Los contactos continuaron en el 2025, cuando el Tribunal Supremo de Justicia boliviano ratificó la condena contra Soboce y la compañía promovió un amparo. El 4 de mayo Zapatero escribió a su secretaria: «Hay que intentar hablar con el presidente de Bolivia...». La conversación con Arce terminó produciéndose. Después, su oficina trató de enlazar también con el procurador general. Finalmente Alcázar comunicó que el ministro de Justicia había telefoneado a Zapatero y trasladado ya «las indicaciones oportunas» al procurador.

El 30 de mayo del 2025, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz estimó el amparo de Soboce y dejó temporalmente sin efecto la sentencia que ordenaba el pago. El informe policial reconstruye esa secuencia, pero no sostiene que las gestiones de Zapatero determinaran por sí mismas la decisión judicial.

Pocas semanas después se completaron los honorarios. Alcázar reclamó el 17 de junio las facturas pendientes y Focus realizó los dos últimos pagos de 50.000 euros. La Fiscalía contrapone esta operativa con la investigada en Plus Ultra y sostiene que existe una «incuestionable conexidad tanto sustantiva como procesal»: «En ambos casos, el investigado sale económicamente beneficiado». Según su tesis, en Plus Ultra mediante la interposición de Análisis Relevante y en Bolivia mediante «un pago directo en las cuentas bancarias del propio investigado».

La defensa mantiene que aquellos 200.000 euros correspondieron a una actividad profesional legítima y por eso reclama que el informe policial sea apartado del procedimiento.