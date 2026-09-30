Valencia suspende clases y cierra parques ante la nueva alerta por fuertes lluvias

Lluvia en Valencia, en una imagen de archivo. Manuel Bruque | EFE

La alerta naranja por lluvias decretada sobre buena parte de la Comunidad Valenciana y, en especial, sobre las provincias de Valencia y Castellón a partir de las 14.00 horas de este jueves hace presagiar una jornada «muy adversa» en la región. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) abre la puerta a que las precipitaciones puedan ser «muy fuertes o torrenciales» y, para este nivel de riesgo considerado «importante», advierte de que «los bienes y la población vulnerables o en zonas expuestas podrían sufrir impactos graves».

La previsión para los próximos dos días es que la tarde del jueves se formen tormentas de origen marítimo que afectarán con más intensidad a zonas de litoral y prelitoral de Valencia, norte de Alicante y Castellón. Localmente, se pueden superar los 50 litros por metro cuadrado en 60 minutos y situarse entre 120-160 en pocas horas más. La escasez del viento es uno de los mayores peligros potenciales, ya que las tormentas pueden permanecer estáticas durante dos o tres horas y focalizarse en zonas del litoral y prelitoral. Ello desata la incertidumbre sobre cómo puede comportarse el alcantarillado de los municipios de la zona cero de la dana del 29 de octubre del 2024, que, en su mayoría, todavía se encuentra en una fase temprana de obras de reconstrucción.

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Se cerrarán los parques, jardines y bibliotecas que se encuentran en su interior a partir de las 12 horas del jueves. También se cerrará el Jardín del Turia a partir de las 12, se cerrarán los cementerios y se cancela el concierto previsto en el Palau de la Música.

Tampoco se celebrará el acto de mayores por el Día Internacional de los Mayores en los Jardines del Palau y se ha comunicado a las entidades privadas que organizan eventos en Rambleta, Palacio Exposición y restos de espacios municipales las alertas vigentes y la recomendación de no realizar desplazamientos.

Los mercados extraordinarios finalizan su actividad este jueves a las 13 horas y no montarán el viernes (en concreto, el jueves los del Cabanyal y Torrefiel y el viernes los de Benimaclet, Malva-rosa, Monteolivete y Castellar-L'Oliveral).

Se suspenden las actividades al aire libre de la Fundación Deportiva Municipal en toda la ciudad y el servicio de Devesa va a solicitar a la Junta de desagüe de la Albufera abrir compuertas para bajar el nivel de agua en el lago de forma preventiva.

Ámbito educativo

Respecto al ámbito educativo se suspende para este jueves y viernes la actividad lectiva en los centros ubicados en zona inundable y zona afectada por la dana, así como la actividad en la universidad popular, centros de mayores y centros ocupacionales.

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Desde la Universidad Católica de Valencia han avanzado que este jueves pasan a docencia híbrida. Eso supone que las clases se retransmitirán en línea, de manera que los alumnos podrán optar por acudir presencialmente o seguirlas desde casa. También sus docentes podrán optar por el teletrabajo.

Asimismo Bomberos, Policía Local, Protección Civil y el resto de servicios municipales están movilizados para el seguimiento del episodio de lluvias y tormentas.

También se recuerda evitar desplazamientos, túneles y pasos inundables una vez comiencen los episodios de lluvias, y mantenerse informado por canales oficiales de la evolución de las alertas.

El viernes 2 se extienden los avisos naranjas por lluvias hasta las 12.00 horas en toda la provincia de Castellón, el litoral de Valencia y el litoral norte de Alicante, según la predicción de la Aemet.