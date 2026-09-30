El PSOE rescata al exministro Francisco Caamaño para intentar renovar el Tribunal Constitucional

El exministro Francisco Caamaño ANGEL MANSO

La carrera por entrar en el Tribunal Constitucional no ha hecho más que empezar y, aunque no hay fecha para la renovación, el PSOE intenta meter presión al PP para colocar a algunos afines en la cuota que se sentará en el tribunal los próximos nueve años para sustituir, entre otros, a su presidente, el gallego Cándido Conde-Pumpido.

Pumpido y los magistrados María Luisa Balaguer, Ricardo Enríquez y José María Macías acabaron su mandato en diciembre del año pasado y se encuentran en funciones, aunque el presidente del TC está teniendo un papel muy activo para resolver temas especialmente conflictivos para el Gobierno de Pedro Sánchez, como es el caso de la aplicación de la ley de amnistía.

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En este caso, la renovación de los cuatro juristas corresponde al Senado, donde el PP tiene una amplia mayoría absoluta, aunque no alcanza el límite de los dos tercios para sacar en solitario las designaciones. Por eso, el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, ha ido aplazando la votación —la última vez la pasada semana, ampliando el plazo de presentación de candidaturas hasta el 30 de noviembre— a la espera de que el nuevo ciclo electoral acerque a los populares y a sus potenciales aliados a esa mayoría reforzada que le permitiría revertir el control del Constitucional por parte de los más vinculados al Gobierno; esa mayoría está formada por siete de los doce miembros de tribunal.

El PSOE, que ralentizó durante casi un lustro la renovación del Consejo General del Poder Judicial y que incluso intentó eliminar las mayorías reforzadas para elegir a sus miembros hasta que la intervención de la Unión Europea frustró sus planes, intenta ahora presionar al PP acusándolo de vulnerar el mandato constitucional y de demorar ese relevo en un contexto en el que las encuestas apuntan a un cambio en la Moncloa.

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En esa tesitura, los socialistas han empezado a promover a candidatos afines. Este paso lo están dando desde los parlamentos autonómicos —que son los encargados de presentar a los aspirantes ante el Senado— en los que tiene el control.

Eso explica que haya sido el PSC, los socialistas catalanes, el que ha propuesto al gallego Francisco Caamaño (Cee, 1963), exministro de Justicia, abogado y profesor de Derecho Constitucional, para ser miembro del Tribunal Constitucional como miembro de designación autonómica.

El plazo para poder presentar candidatos en la Cámara catalana termina el 16 de noviembre y, de momento, el nombre de Caamaño es el único que se ha puesto sobre la mesa, según fuentes parlamentarias.

Una vez termine ese plazo, y si no hay prórrogas, los propuestos se deberán llevar a votación en la comisión de Asuntos Institucionales del Parlamento catalán: si se aprueban, se podrán presentar formalmente los nombres al Senado.

Caamaño fue uno de los artífices de la validación del Estatuto catalán durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, de quien fue primero secretario de Estado de Relaciones con las Cortes (2004-2009) y luego ministro de Justicia (2009-2011).

Este licenciado en Derecho por la Universidade de Santiago, que obtuvo su cátedra de Constitucional en la de Valencia, compagina sus labores docentes en la Universidade da Coruña con sus labores de asesor en el despacho CCS, con sede principal en A Coruña. Aunque formalmente dejó la primera línea de la política en el 2015 tras un fallido intento de liderar el PSOE en Galicia (en ese momento volvió a la actividad privada), el retorno de los socialistas al poder con Pedro Sánchez le volvió a colocar en el centro de algunos temas polémicos. Fuentes próximas a la Moncloa le sitúan como uno de los arquitectos del texto legal de la ley de amnistía de la que se beneficiarán decenas de independentistas catalanes.

Y en las últimas semanas, otras fuentes le señalaron como la primera opción de su exjefe Zapatero para encabezar —y controlar— la defensa de su presunto testaferro Julito Martínez, opción que fue desechada por este cuando optó por colaborar con la Fiscalía.