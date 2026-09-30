El juez prorroga la prisión provisional hasta cuatro años para el exjefe de la UDEF que escondía 20 millones en su casa

Una operación antidroga, en una imagen de archivo. No disponible | EFE

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha acordado la prórroga de la prisión provisional, hasta un máximo de cuatro años, para Óscar Sánchez, el exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de Madrid que escondía 20 millones de euros emparedados en su casa, supuestamente procedentes del narcotráfico.

Así lo ha acordado el magistrado en un auto recogido por Europa Press tras la celebración este miércoles de la comparecencia prevista en la ley en la que, cuando se va a cumplir el plazo de dos años de prisión provisional, se debe decidir si se prorroga o no dicha situación, hasta el máximo legal de cuatro años.

Sánchez se encuentra en prisión provisional desde noviembre del 2024, investigado por supuestos delitos de tráfico de drogas, organización criminal, blanqueo de capitales y revelación de secretos, en una causa que engloba a varios investigados y empresas relacionadas presuntamente con el narcotráfico y acelerada por el hallazgo de 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras (Cádiz) en octubre del 2024 por la Policía y la Agencia Tributaria, el considerado mayor alijo de esta droga incautado en España y el segundo en Europa.

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El juez ha señalado que «los indicios tenidos en cuenta en su momento se han consolidado a lo largo de la instrucción, siendo abrumadores los elementos de cargo reunidos en la instrucción contra» Sánchez.

La Policía sospecha que el exjefe de la UDEF estuvo presuntamente implicado en la introducción de, al menos, 39 contenedores —solo dos fueron intervenidos— con unas 73 toneladas de cocaína, por los que el supuesto líder de la trama de narcotráfico, Ignacio Torán, le habría pagado más de 32 millones de euros.

Riesgo de fuga

De Jorge ha indicado que se pueden aplicar a la situación de Sánchez los argumentos del auto de la Sala de lo Penal del pasado agosto que mantuvo la medida cautelar de prisión provisional a Torán.

En dicho auto, la Sala apreció un riesgo de fuga por «la entidad de los hechos imputados, la elevada penalidad que los mismos comportan, la intensidad de las conductas desplegadas por el ahora recurrente, la capacidad logística de la organización criminal, el rol y la ascendencia de este respecto de los otros miembros de la organización, alguno de los cuales se halla huido de la justicia».

Asimismo, el juez recuerda que la Sala de lo Penal puso de manifiesto «la existencia de una organización criminal, acreditada indiciariamente, de una gran trama de blanqueo internacional, con una compleja red de estructuras opacas con personas interpuestas».

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El juez señala que en dicho auto se recoge la acreditación indiciaria de la utilización de una sociedad que simulando importaciones de fruta, introducía cocaína en España, «aludiendo a una aprehensión realizada en el puerto de Algeciras de 13 toneladas de cocaína en octubre del 2024».

El magistrado precisa que «los mismos informes validados por la Sala hace apenas un mes y medio, constituyen elementos de cargo no solo contra» Torán, sino también contra el exjefe de la UDEF.

La Fiscalía Antidroga ha solicitado en la comparecencia de este miércoles que se mantengan la prisión provisional para Sánchez «ante la subsistencia del riesgo de fuga en el momento actual», dado que la presunta comisión de los delitos podrían suponer más de 20 años de cárcel, y al señalar que otros investigados «se encuentran fugados en el extranjero».

La defensa, por su parte, ha solicitado la libertad provisional por la inexistencia de indicios de delito, entre otros argumentos.