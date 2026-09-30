Italia prorroga por otros 15 días los controles a pasajeros de España

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en una imagen de archivo. CONTACTO vía Europa Press | EUROPAPRESS

El Gobierno de Italia decidió ayer prorrogar, por segunda vez consecutiva, durante otros 15 días los controles fronterizos a los pasajeros que por mar o aire accedan a su territorio desde España, al considerar que persisten las condiciones que le llevaron a tomar esta decisión a raíz de la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma de Ceuta a finales de julio. El ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, ha adoptado de nuevo esta medida tras consultar al Comité de Análisis de Inmigración y Seguridad Fronteriza. Piantedosi, que ha actuado así por la situación en Ceuta, ya ha puesto en conocimiento de su decisión a la Comisión Europea y a los ministros del Interior del resto de miembros de la UE. El Gobierno español ha respondido imponiendo la misma medida a los viajeros procedentes de Italia hasta el 8 de octubre.