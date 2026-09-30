Italia prorroga por otros 15 días los controles a pasajeros de España

La Voz

ESPAÑA

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en una imagen de archivo.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en una imagen de archivo. CONTACTO vía Europa Press | EUROPAPRESS

El Gobierno español responde imponiendo la misma medida a los viajeros procedentes del país alpino hasta el 8 de octubre.

30 sep 2026 . Actualizado a las 21:24 h.

El Gobierno de Italia decidió ayer prorrogar, por segunda vez consecutiva, durante otros 15 días los controles fronterizos a los pasajeros que por mar o aire accedan a su territorio desde España, al considerar que persisten las condiciones que le llevaron a tomar esta decisión a raíz de la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma de Ceuta a finales de julio. El ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, ha adoptado de nuevo esta medida tras consultar al Comité de Análisis de Inmigración y Seguridad Fronteriza. Piantedosi, que ha actuado así por la situación en Ceuta, ya ha puesto en conocimiento de su decisión a la Comisión Europea y a los ministros del Interior del resto de miembros de la UE. El Gobierno español ha respondido imponiendo la misma medida a los viajeros procedentes de Italia hasta el 8 de octubre.