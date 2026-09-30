Hallan un cuerpo sin cabeza ni extremidades flotando en la localidad valenciana de Sagunto

Agentes de la Guardia Civil Guardia Civil | EUROPAPRESS

El cadáver de un hombre sin cabeza ni extremidades ha sido hallado flotando en la costa de Sagunto ( Valencia), cerca de L'Almardà, según han confirmado a Europa Press fuentes del Instituto Armado. El cuerpo sin vida del hombre fue hallado el lunes en avanzado estado de descomposición, han indicado las mismas fuentes.

Tras el hallazgo, la Guardia Civil abrió una investigación para tratar de identificar al hombre, algo que por el momento no ha dado sus frutos. También se desconocen las circunstancias de la muerte.

Tal y como ha adelantado Las Provincias, el hombre carecía de ropa puesto que había permanecido mucho tiempo en el mar y fue visto por una embarcación recreativa que navegaba por la zona el pasado lunes.

El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de València (IML), donde se le han extraído muestras de ADN para tratar de identificarlo.