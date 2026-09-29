Felipe VI recibe a Macron en la primera visita de un jefe de Estado galo desde el 2009

Emmanuel Macron y Felipe VI en La Zarzuela. Ballesteros | EFE

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, acompañado por la primera dama, Brigitte, fue recibido este martes con todos los honores por el rey Felipe VI y la reina Letizia en el Palacio Real en el arranque de la que es la primera visita de Estado de un mandatario galo desde el 2009.

Los reyes dieron la bienvenida en el Plaza de la Armería a Macron y su mujer a pie de coche. Tras saludar además a los altos cargos de la Casa del Rey, los cuatro se dirigieron a la tribuna de honor, donde pudieron escuchar los himnos de Francia y España acompañados por una salva de 21 cañonazos. A continuación, Felipe VI y Macron recibieron novedades del jefe de la fuerza que rindió honores en la Plaza de la Armería, antes de saludar al jefe de Estado Mayor de la Defensa, el almirante general Teodoro López Calderón, y pasar revista al batallón de honores.

Una vez completado este acto protocolario, tuvo lugar el saludo a las respectivas delegaciones que acompañan a ambos jefes de Estado por parte de cada uno de ellos. Además del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien Macron saludó de forma afectuosa con dos besos, asistieron el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, así como la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el del Senado, Pedro Rollán, el del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, y la de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El rey y Macron presenciaron desde la tribuna de honor el desfile de la Compañía de Honores antes de desplazarse al palacio de La Zarzuela para un encuentro.

Votación rupturista

Paralelamente, el Senado, con la mayoría absoluta del PP, rechazó el Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia, después de que el Tribunal Constitucional diera su visto bueno al texto la semana pasada coincidiendo con la visita del dirigente galo. El tratado fue rechazado por 142 votos en contra (PP y Vox), una abstención de UPN y 106 votos a favor del resto de la Cámara, entre ellos el PSOE, Junts, ERC y EH Bildu. El BNG ha optado por no votar.

Durante el debate, la senadora del PP Pilar Rojo insistió en que a su partido le preocupa «el alcance» de los compomisos adquiridos y ha vuelto a mostrar su desacuerdo con el artículo del convenio que originalmente permitía que miembros de ambos gobiernos asistieran a los consejos de ministros del otro.

Este artículo fue recurrido por los populares al TC, y posteriormente, ambos países suscribieron una interpretación del texto según la cual la presencia de ministros foráneos se haría «en los márgenes» de las reuniones y el pasado 23 de septiembre el Tribunal Constitucional determinó por unanimidad que esa disposición no contradice la Constitución.

En todo caso, la senadora ha señalado que su voto no cuestiona a Francia como «amigo, vecino y socio», destacando la larga trayectoria de colaboración entre ambos estados.

Desde el PSOE, Concha Andreu ha criticado al PP por la «irresponsabilidad» de su posicionamiento y por haber calificado este tratado de «fake, cutrez y escapismo constitucional». «Ninguno de ustedes entendían qué es una reunión al margen del Consejo de Ministros, el Constitucional lo ha entendido a la primera y por unanimidad. Tienen que estudiar más», ha dicho, antes de saber el sentido del voto de los populares.

Una votación que se ha producido justo cuando empezaba la cena de gala que los reyes ofrecen a Macron y a su esposa y a la que no ha asistido el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, por encontrarse de viaje.