Desalojos en la playa y regresos voluntarios tras dos meses de la avalancha en Ceuta

Agentes de la Policía Nacional desalojan a migrantes de playa Benítez en Ceuta. Marcos Moreno | EUROPAPRESS

Tras dos meses de la entrada masiva de 80.000 migrantes a la Ciudad Autónoma de Ceuta, la crisis sigue sin solventarse y el Gobierno se centra en sacar de las calles a los últimos grupos de desplazados mientras se suceden las peticiones de investigación para las agresiones de militares y se aceleran los recursos para los retornos y expulsiones de irregulares.

Los migrantes que quedan por retornar siguen siendo la prioridad del mando central que dirige Ángel Víctor Torres, ministro de Política territorial. Ayer, se procedió al desalojo de los últimos migrantes de playa Benítez hacia un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) instalado cerca del Tarajal y hacia el dispuesto en Loma Colmenar. Unos 20 o 30 desplazados consiguieron romper el cordón policial que los conducía a estos emplazamientos, pero la mayoría de los entre 300 y 400 llegaron a destino. De ese grupo, un número indeterminado pidieron retornar de forma voluntaria a Marruecos.

Torres especificó que desde el 10 de agosto hasta ayer han retornado un total de 8.243 migrantes. Además, presentó un real decreto ley sobre medidas extraordinarias para la agilización de la tramitación de solicitudes y recursos en materia de protección internacional en el que se recoge un nuevo emplazamiento para acoger a los migrantes junto a la cárcel Fuerte Mendizábal, una partida de 1,3 millones en subvenciones destinadas a cinco entidades sociales que trabajan casos de violencia contra la mujer y medidas para «acelerar» la expulsión de migrantes que sean «un peligro para el orden público o la seguridad».

Diversas oenegés pidieron al Ejecutivo que «dé marcha atrás» en dicha propuesta y «cumpla su palabra de la forma menos lesiva posible para el derecho de asilo, tal y como se ha comprometido desde que se aprobó la nueva normativa europea».

A las costas de Ceuta volvió a llegar un cadáver. La Guardia Civil alertó de la presencia de un cuerpo flotando en el mar, cerca de la playa del Sarchal, en la bahía sur, pero de momento no se sabe si está relacionado con un nuevo intento de entrada ilegal o si es un migrante que intentó llegar en una embarcación ilegal a la Península y falleció en el intento.

Las agresiones a migrantes por parte de militares siguen en el foco por mano de Podemos, cuya secretaria general, Ione Belarra, pidió que se investiguen estos hechos documentados por la oenegé Border Resistance, ya que dice que recuerda a «lo que pasaba en Guantánamo».

El Ejecutivo también movió ficha en el terreno de las responsabilidades y nombró como nuevo delegado del Gobierno en Ceuta al exalcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz) David de la Encina, tras la dimisión de Miguel Ángel Pérez Triano.

El comisario de Interior, Magnus Brunner, presentó este martes la propuesta de la Comisión para fortalecer las fronteras externas de la UE y combatir el tráfico de personas y su instrumentalización. El Ejecutivo comunitario se centra en prevenir crisis como la de Ceuta a través del monitoreo de redes sociales, la reacción inmediata y la cooperación con terceros países como Marruecos.

Esta iniciativa reforzará Frontex, ampliando el cuerpo permanente de la guardia fronteriza europea para poderlo desplegar rápidamente, aumentando su vigilancia en zonas prefronterizas y monitoreando las redes sociales para alertar de próximos asaltos. Con este refuerzo también tendrá un mayor rol en los retornos. Brunner mostró todo su apoyo a los planes del Gobierno para acelerar dichos retornos, incluso de personas tramitando la solicitud de asilo. «Creo que la principal expectativa de la Comisión es que todo el mundo retorne. Todo lo que podamos hacer para apoyar a Ceuta creo que es muy importante», remarcó el comisario.

Otras medidas, como un Marco Europeo de Respuesta de Emergencia o la Iniciativa Mediterránea Trabajo y Competencias para jóvenes —que dará más dinero europeo a Marruecos— ya habían sido anunciadas por Von der Leyen en su discurso del Estado de la Unión.