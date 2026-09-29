Vota y opina: ¿Te parecen adecuadas las medidas de vivienda aprobadas por el Gobierno?

Pancartas de los activistas por la vivienda que han acampado en la Puerta del Sol A. Pérez Meca | EUROPAPRESS

El Gobierno ha aprobado este martes el decreto de vivienda que se va a dividir en dos reales decretos distintos. Tras el Consejo de Ministros, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha destacado en rueda de prensa que es un acuerdo de «mucha relevancia social y política» con el que «reconstruyen» una mayoría en el Parlamento. Asimismo, ha asegurado que intentarán su «inminente convalidación» en el Congreso de los Diputados este viernes durante un pleno extraordinario.

El decreto de vivienda se va a dividir en cuatro bloques. El primero propone frenar los desahucios y frenar la especulación, ampliando el escudo social hasta el 31 de diciembre del 2030. En cambio, el segundo tiene como objetivo «paralizar la compra especulativa» y aplacar el «fraude» para regular el alquiler de temporada, para lo que prohíben la compra a fondos buitre hasta el año 2028. El tercero destinará bonificaciones fiscales a los propietarios para personas con ingresos de menos de 33.000 euros, que afectará a 1,5 millones de hogares; aparte, darán préstamos a interés cero para comprar una primera vivienda. El cuarto bloque irá destinado a aumentar la inversión en el programa Casa 47 para impulsar la construcción de vivienda pública.

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