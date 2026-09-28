Sánchez aboga por «privilegiar» el uso residencial de los pisos frente a la explotación turística

Illa, Sánchez y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durante su visita a una promoción de vivienda pública en la ciudad. David Zorrakino | EUROPAPRESS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió este lunes en Barcelona poner el foco en la «accesibilidad» a la vivienda y «privilegiar» su uso residencial frente al turístico. En plena negociación del decreto de vivienda, el jefe del Ejecutivo pidió apoyo a sus socios para «gobernar el mercado» y evitar que «las tendencias demográficas impidan el desarrollo de los proyectos de vida de todos y en especial de los más jóvenes». Sánchez propuso aumentar la «oferta asequible» y pasó la pelota a las comunidades autónomas, a las que recordó que la actual legislación estatal ya ofrece «palancas» para abordar el problema. En este punto, el líder del PSOE puso como ejemplo a Cataluña y a su presidente, el también socialista Salvador Illa, con quien presentó el informe Vidas Futuras en el Museo del Diseño de la capital catalana. Más tarde, visitaron juntos una promoción de pisos sociales en el barrio del Poblenou. Al margen de la vivienda, señaló que hay derechos, como el matrimonio homosexual, que «hoy parecen evidentes» y que «encontraron oposición en quienes decían que era demasiado pronto o que estábamos yendo demasiado lejos».

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Por su parte, Illa conminó a las instituciones a trabajar por el bien común y el interés general, y a «poner límites al poder desenfrenado del dinero, de la codicia y la especulación», en referencia al reciente desahucio de una anciana en Madrid. «Esto también es tarea de los gobiernos», concluyó.

Protestas en la calle

La visita de Sánchez estuvo marcada por las protestas del Sindicato de Inquilinas, que cortó varias calles de Barcelona para presionar al Gobierno y que se avenga a plasmar sus principales reivindicaciones en el decreto que negocia contra reloj con los grupos parlamentarios. Decenas de activistas bloquearon algunas de las principales vías de acceso, como la Meridiana o la Diagonal, a las que se sumaron otras calles del centro. Su portavoz, Enric Aragonès, exigió contratos de alquiler indefinidos, una ley que acabe con las «estafas» de los arrendamientos de temporada y de habitaciones, congelar el precio durante la vida del contrato y «medidas estructurales» para evitar los desahucios de personas vulnerables, «como el de Maricarmen». Y advirtió a Sánchez de que «no podrá pasear tranquilamente por Barcelona si no cambia nada y no pone fin a la incertidumbre» que sufren los inquilinos.