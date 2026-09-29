El juez rechaza la petición de Zapatero de apartar a la joyería Yanes de la tasación de sus alhajas

Joyas halladas en la caja fuerte de Zapatero UDEF (EFE)

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha inadmitido la recusación presentada por José Luis Rodríguez Zapatero contra Joyería Yanes para tratar de apartar a la firma de la nueva tasación de las joyas intervenidas en la oficina del expresidente el pasado mayo. El magistrado considera «precipitada» la iniciativa de la defensa porque todavía ni siquiera han sido identificados los profesionales concretos que realizarán el dictamen y rechaza que las opiniones públicas expresadas por un directivo de la empresa permitan presumir la parcialidad de quien finalmente actúe como perito.

La resolución mantiene así por ahora el encargo realizado a Yanes para examinar las piezas y determinar, entre otros extremos, su composición, procedencia, antigüedad y valor actual. La defensa había pedido apartar a la firma después de alegar que su director general, Juan Yanes López, se pronunció públicamente sobre la autenticidad y el posible valor de las joyas antes de recibir el encargo judicial.

Calama responde que la recusación «resulta precipitada» porque Joyería Yanes aún no ha comunicado qué expertos concretos realizarán el examen. «Ninguno de sus representantes legales ha sido citado a efectos de indicar los profesionales concretos que practicarán dicha diligencia», explica el magistrado, por lo que en este momento «no puede determinarse la concurrencia o no en los mismos de causa de recusación alguna».

El juez marca además una separación tajante entre la firma contratada y la persona que finalmente asumirá la condición de perito. Las declaraciones públicas atribuidas a Juan Yanes, razona, «no pueden trasladarse automáticamente a la persona del experto que posteriormente resulte nombrado». La recusación exige una causa legal vinculada al perito concreto y no a la empresa a la que pertenece.

Aceptar el planteamiento de Zapatero, advierte Calama, supondría construir «una presunción de parcialidad por mera vinculación organizativa o profesional», algo que considera ajeno al sistema de recusación previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La defensa del expresidente había basado buena parte de su ofensiva en unas manifestaciones realizadas por Juan Yanes en televisión el pasado mayo, cuando examinó fotografías de las piezas difundidas tras el registro. Según recogió el escrito de recusación, el joyero habló de varias piezas de un «valor aparentemente incalculable», estimó que el conjunto podía alcanzar «un par de millones» de euros y llegó a afirmar sobre su autenticidad: «Para mí son piezas auténticas».

Los abogados de Zapatero sostuvieron que esas opiniones anticipaban precisamente dos de los extremos sobre los que ahora debe pronunciarse la pericial judicial: la autenticidad de las piezas y su valor económico. También argumentaron que el dictamen será determinante para establecer la posible relevancia penal del hallazgo.

Calama descarta además otro de los argumentos centrales de la defensa: que la pericia realizada durante la instrucción sea prácticamente irrepetible posteriormente. El magistrado sostiene que las joyas permanecerán a disposición del tribunal y podrán volver a ser observadas, medidas, clasificadas y valoradas en un eventual juicio.

El auto subraya que las piezas «no vayan a desaparecer, ni sufrir modificación alguna que impida su nuevo examen» y concluye que la pericial gemológica tiene carácter «esencialmente reproducible». La defensa podrá discutir la metodología empleada, cuestionar las conclusiones, pedir aclaraciones, interrogar al especialista e incluso «proponer pericial contradictoria».

Calama contrapone este supuesto con pruebas que sí se consumen o desaparecen, como una autopsia, determinadas muestras biológicas agotadas durante su análisis, lesiones transitorias que ya hayan desaparecido o la inspección de escenarios posteriormente destruidos o modificados.

El magistrado añade un tercer motivo para inadmitir la pretensión. A su juicio, la defensa tampoco ha identificado una de las causas tasadas de recusación que contempla la ley, como parentesco, amistad íntima, enemistad manifiesta o interés directo o indirecto en el procedimiento. La alegación se apoya, señala, en una «supuesta falta de imparcialidad» derivada de las declaraciones de un directivo de la entidad.