Interior saca a licitación por 46 millones de euros los servicios para difundir los datos de escrutinio en procesos electorales

Recuento de votos (foto de archivo) MARCOS CREO

Un total de 46.064.980,50 euros. Es el valor estimado que el Ministerio de Interior da a los servicios que hacen falta para obtener y difundir los datos de escrutinio de los procesos electorales que se convoquen en los próximos cuatro años, entre ellos unas generales que tendrán que hacerse, a más tardar, el próximo mes de agosto.

La Dirección General de Política Interior ha sacado a licitación estos servicios y los complementarios de apoyo a las juntas electorales, el desarrollo de una web para el proceso electoral y otros relativos a la elaboración y difusión de los resultados definitivos. El acuerdo tendrá una duración de cuatro años, según el anuncio publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

A la hora de adjudicar el contrato, el precio ofertado por cada candidato se ponderará en un 70 %, mientras que los aspectos técnicos tendrán una ponderación del 30 %.

El plazo para recibir solicitudes de participación estará abierto hasta las 12.00 horas del próximo 30 de octubre. Las plicas se abrirán el 4 de noviembre a las 10 de la mañana, mientras que la oferta económica se abrirá el 18 de diciembre, si para esa fecha está terminada la auditoría de la oferta técnica, de la que se hará cargo el Centro Criptológico Nacional.