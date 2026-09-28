El Gobierno ofrece prohibir los desahucios a personas vulnerables hasta el año 2028

Imagen de la acampada en la Puerta del Sol, en Madrid, por el derecho a la vivienda. ALEJANDRO MARTÍNEZ VELEZ / REUTERS

El mediático desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años expulsada de la vivienda en la que ha residido durante más de 70 años, ha elevado al máximo la presión sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ahora se muestra dispuesto a aprobar en el Consejo de Ministros de este martes un nuevo decreto sobre vivienda que espera sacar adelante tras dos intentos fallidos de convalidarlo en el Congreso. La acampada de cientos de personas en la Puerta del Sol y el respaldo de Sumar elevan la presión sobre la parte socialista del Gobierno para que la solución no sea «un parche». Sánchez afirmó en su día que si él llegaba al Gobierno no se iban a ejecutar desahucios. Pero, tras ocho años en la Moncloa, estos siguen produciéndose a un ritmo de ochenta cada día en España.

El Ejecutivo plantea a sus socios la prohibición de desahucios a personas vulnerables hasta el 2028 y prorrogar dos años los alquileres que acaben antes de esa fecha. Una exigencia de Sumar. También plantea limitar las actualizaciones de los contratos al 2 % y bonificar en el IRPF a inquilinos de zonas tensionadas. Igualmente, elevar las rebajas fiscales para los inquilinos.

Junts se desmarca

Para convencer a Junts y PNV, los más reacios al acuerdo, se incluyen medidas que otorguen protección a los pequeños propietarios cuando se suspende un desahucio. Pero Junts seguía ayer sin aceptar el texto porque, según dijo, da por buenas las ocupaciones.

La presión se incrementó este lunes con la foto de todos los grupos a la izquierda del PSOE delante del hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde sigue ingresada Maricarmen. Posaron en esa imagen las ministras Mónica García y Sira Rego, junto con representantes de IU, Movimiento Sumar, Más Madrid, Comunes, ERC, EH Bildu, Podemos, Compromís y BNG.

El Gobierno ha visto ya cómo los decretos aprobados en el Consejo de Ministros decaían en el Congreso y por eso trata ahora de afinar el texto para cumplir la complicada tarea de contentar a la izquierda más radical y también al PNV y Junts, opuestos a que se penalice a los propietarios de vivienda alquilada.

Las negociaciones eran frenéticas ayer para buscar un punto de equilibrio.

Prohibición a fondos buitre

Entre las medidas encima de la mesa están, además de la protección frente a los desahucios, la prohibición de la compra especulativa de vivienda por los llamados fondos buitre, la estabilización de los contratos de alquiler para proteger a los inquilinos frente a subidas abusivas en aquellas comunidades autónomas donde no se está aplicando la ley de vivienda, además de ayudas a ciudadanos sin ahorros para adquirir una casa.

También una reforma del tratamiento fiscal para inquilinos, pero igualmente para los caseros, la regularización del alquiler de temporada para erradicar en este mercado el fraude en la contratación de corta duración, el castigo fiscal a los pisos turísticos, el blindaje del parque de vivienda estatal o la rebaja del IVA para la construcción de vivienda protegida.

Desde Sumar amenazan con un nuevo plante en el Consejo de Ministros, como el que ya protagonizaron, si la parte socialista del Ejecutivo no incluye en el decreto las medidas que consideran imprescindibles. A última hora de ayer, se seguía negociando el texto y el PSOE no descartaba presentar dos decretos para salvar lo acordado por todos.

PSOE

Protección y prórrogas

El PSOE apuesta por un texto moderado, «equilibrado» y con posibilidades reales de ser convalidado en el Congreso, sin incluir propuestas de máximos de Sumar, Podemos y otros grupos de izquierda. Defiende medidas para proteger a los inquilinos vulnerables y prorrogar contratos, pero rechaza las propuestas más contundentes de Sumar, especialmente la expropiación de viviendas.

Sumar

Renovación automática

Es quien está presionando con mayor intensidad al PSOE. Exige protección frente a los desahucios de personas vulnerables, prórroga de los alquileres, regulación de los contratos de temporada y por habitaciones, control de los pisos turísticos y medidas contra los fondos de inversión. Es en la renovación de los contratos del alquiler donde se produce la mayor fricción con el PSOE. El borrador de Sumar incluye propuestas como la de que el Gobierno pueda expropiar una vivienda si el inquilino es mayor de 70 años y ha vivido en la misma los últimos 15 años.

Podemos

No a la ley del suelo

Comparte con Sumar la exigencia de una moratoria antidesahucios y una prórroga de los alquileres. Pero su línea roja es que el decreto no incluya la reforma de la ley del suelo, que considera vinculada a un modelo especulativo de vivienda. Rechaza que las ayudas fiscales a propietarios sustituyan a una protección efectiva de los inquilinos. Vincula su voto final a la postura que tome el sindicato de inquilinas.

Junts

Proteger al propietario

Junts es el principal escollo con el que se ha encontrado el Gobierno en los anteriores intentos. Ahora ha vuelto a negociar. Su planteamiento consiste en proteger al pequeño propietario y actuar específicamente contra los fondos buitre, pero evitando medidas que penalicen indiscriminadamente a los dueños particulares. Reclama incentivos y desgravaciones fiscales para propietarios e inquilinos.

PNV

Con la ley del suelo

El PNV está dispuesto a apoyar un decreto de medidas urgentes de vivienda, pero reclama que sea compatible con las competencias autonómicas y, al igual que Junts, que incluya la reforma de la ley del suelo. También quiere regular el alquiler de temporada y las habitaciones. Su posición se sitúa entre la protección social que reclama la izquierda y la seguridad jurídica que demandan los propietarios.

ERC

IBI a grandes tenedores

ERC forma parte del bloque que reclama un decreto más protector de los inquilinos. Defiende limitar el alquiler de temporada y de habitaciones y paralizar los desahucios de vulnerables. También, dar más capacidad a los ayuntamientos para elevar el IBI a grandes tenedores y viviendas turísticas, además de eliminar privilegios fiscales de las sociedades de inversión.

EH Bildu

Protección permanente

EH Bildu reclama una protección permanente frente a los desahucios sin alternativa habitacional, no una solución temporal vinculada únicamente a la actual coyuntura. Apoya la regulación del alquiler de temporada y la estabilidad y prórroga de los contratos.

PP

Más construcción

Rechaza un nuevo decreto y reclama aumentar la oferta mediante construcción, suelo disponible y reducción de impuestos, y rechaza la intervención de los alquileres. El PP se compromete a un millón de viviendas durante la próxima legislatura.

Vox

No al intervencionismo

Vox rechaza las medidas de protección antidesahucios y el intervencionismo del mercado.